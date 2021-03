Sony presenta SRS-XB13: uno speaker ultracompatto e potente

Piccolo nelle dimensioni, ma grande nelle sonorità

Nato per essere portato ovunque, grazie alla versatile cinghietta e al solido design

Con la batteria a lunga durata, il divertimento non finisce mai





Sony presenta oggi SRS-XB13, uno speaker wireless compatto e portatile in grado di diffondere il suono virtualmente ovunque.





Pronto a tutto

XB13 diffonde un audio incredibile in qualsiasi contesto. Compatta ma solida, la struttura è provvista di una cinghietta multiuso che consente di appendere il dispositivo allo zaino, al polso o persino all’ombrellone, nelle calde giornate di sole. Posizionandolo al contrario, in un punto rialzato, emetterà una cascata di note travolgenti. Le dimensioni contenute permettono di portare XB13 davvero dappertutto, per accompagnare ogni momento della vita con la giusta colonna sonora.





Sonorità extra-large

XB13 è la dimostrazione che le misure non contano, perché la tecnologia EXTRA BASS e il processore Sound Diffusion garantisco un suono potente. Il sistema EXTRA BASS abbina un Passive Radiator a un diffusore full-range per esaltare le tonalità basse e sprigionare, infatti, beat potenti, anche da uno speaker così compatto. Non solo: con il processore Sound Diffusion e la tecnologia DSP, i suoni arrivano in ogni angolo.

Per amplificare ulteriormente l’effetto, è possibile anche collegare due XB13 in modalità wireless e creare un audio stereo.





Massima resistenza

Lo speaker XB13 è un compagno d’avventure su cui si può sempre contare. Il grado di protezione IP67[2] certifica che è completamente resistente all’acqua e alla polvere, per poterlo usare anche in piscina, al parco o durante lunghe escursioni. La batteria dura 16 ore[3] ed è possibile verificare la carica residua tramite l’apposito indicatore sul cellulare. Una soluzione estremamente pratica per pensare solo a divertirsi, e non a quanto tempo durerà la musica.





Connettività perfetta

Chiamata in arrivo? Con XB13, non c’è problema. A casa o in giro, il microfono integrato consente di effettuare telefonate direttamente tramite lo speaker, senza dover tenere in mano il telefono.

XB13 supporta una connessione Bluetooth di ultima generazione, che non richiede fastidiosi cavi o complesse procedure d’impostazione: la musica parte immediatamente. La tecnologia Fast Pair di Google[4], inoltre, consente di collegare gli smartphone o tablet Android compatibili in pochissimi secondi: non appena si accende lo speaker, il dispositivo stabilisce il collegamento e tutto è pronto per aprire le danze.

XB13 è dotato anche di una porta USB Type-C per ricaricare comodamente la batteria ed è disponibile in 6 diverse colorazioni: nero, blu, tortora, arancio, azzurro e giallo limone.





SRS-XB13 sarà disponibile da aprile 2021.





Per le specifiche del prodotto, visitare il sito:

https://www.sony.it/ electronics/dock-altoparlanti- wireless/srs-xb13

Altre News per: sonypresentaxb13speakerultracompattopotente