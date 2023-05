Hogwarts Legacy arriverà anche su PlayStation4 e Xbox One

Hogwarts Legacy, Dune Moss canta "Will I Fly (Isidora's Song)" in un nuovo video disponibile da oggi





Oggi Warner Bros. Games e Avalanche Software hanno pubblicato il video musicale di "Will I Fly (Isidora's Song)", ispirato dagli eventi diHogwarts Legacy, il videogioco campione d'incassi e acclamato dalla critica in arrivo il 5 maggio 2023 su PlayStation4 e Xbox One .

L'incantevole canzone interpretata da Dune Moss, artista dello Utah, è accompagnato da scene di gameplay che mostrano Isidora mentre affronta alcune scelte difficili riguardo alla sua capacità di percezione e all'utilizzo della Magia antica e del suo potenziale curativo. "Will I Fly (Isidora's Song)" è prodotta da WaterTower Music ed è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale.

Dune Moss, un'artista che ha preso lezioni di canto fin dall'età di 12 anni ed è rientrata nella top 40 di "American Idol" nel 2021, ha anche partecipato alla realizzazione di "Overture to the Unwritten", presente inHogwarts Legacy (Original Video Game Soundtrack) di WaterTower Music.

Trovi il video di "Will I Fly (Isidora’s Song)" qui: https://www.youtube.com/watch? v=JlYdepc9zDQ

Hogwarts Legacy, l’open world action RPG pubblicato da Warner Bros. Games sotto l'etichetta Portkey Games e sviluppato da Avalanche Software, racconta una storia originale che mette i giocatori al centro della loro personale avventura nel mondo magico e li invita a tuffarsi in un viaggio epico nei panni di uno studente o una studentessa del quinto anno di Hogwarts che, proprio come Isidora, ha la rara abilità di attingere a un'antica, potente magia.



Con l'aiuto della Guida pratica alla magia e l'istruzione impagabile ricevuta da professori e altri personaggi, i fan scopriranno una trama avvincente piena di misteri e sfide mozzafiato.Hogwarts Legacy è già disponibile per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC e uscirà per Nintendo Switch il 25 luglio.





