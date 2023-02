Hogwarts Legacy è il titolo Warner Bros. Games più venduto al lancio

Hogwarts Legacy registra numeri record e diventa il titolo Warner Bros. Games più venduto al lancio

Oltre 12 milioni di copie, per $850 milioni di vendite, dell’action RPG open world pubblicato da Warner Bros. Games, che è anche il primo gioco single-player della storia su Twitch con un picco di 1,28 milioni di spettatori simultanei al lancio

Hogwarts Legacy, l’open world action RPG pubblicato da Warner Bros. Games sotto l'etichetta Portkey Games e sviluppato da Avalanche Software, ha superato tutti i lanci precedenti dell'azienda diventando il titolo più venduto nella sua storia con oltre 12 milioni di unità per $850 milioni di vendite in tutto il mondo nelle prime due settimane di lancio per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC. Il gioco ha anche fissato nuovi record nello streaming, diventando il primo titolo single-player su Twitch con un picco di 1,28 milioni di spettatori simultanei.

Hogwarts Legacy sta battendo anche ogni record dell’azienda in quanto a coinvolgimento dei giocatori, totalizzando ad oggi oltre 280 milioni di ore di gioco e facendo registrare un maggiore engagement dei fan verso il franchise, con un aumento del 300% del traffico di Wizarding World Digital per i primi 10 giorni di febbraio.

“Siamo entusiasti e orgogliosi di vedere la risposta a Hogwarts Legacy da parte dei videogiocatori, dei fan del franchise nuovi al mondo del gaming e di coloro che hanno avuto modo di provarlo per lavoro in tutto il mondo”, ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games. “Il nostro team di sviluppo ad Avalanche ha creato un'esperienza incredibile, che rende davvero realtà il sogno dei fan di vivere a Hogwarts e nel Wizarding World, e i nostri team di publishing hanno realizzato una campagna lancio che ha avuto un impatto a livello mondiale”.

Hogwarts Legacy racconta una storia originale che mette i giocatori al centro della loro personale avventura nel mondo magico. Ambientato nell'Ottocento, il titolo invita i giocatori a tuffarsi in un viaggio epico nei panni di uno studente o una studentessa del quinto anno di Hogwarts, che ha la rara abilità di attingere a un'antica, potente magia. Con l'aiuto della Guida pratica alla magia e l'istruzione impagabile ricevuta da professori e altri personaggi, i fan scopriranno una trama avvincente piena di misteri e sfide mozzafiato. Il gioco è stato sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games sotto l'etichetta Portkey Games.

La Digital Deluxe Edition di Hogwarts Legacy è già disponibile al prezzo consigliato di €84,99 per PlayStation5, Xbox Series X|S e di €64,99 per PC e comprende il Pacchetto Arti Oscure, che fornisce accesso a un guardaroba esclusivo attraverso il set cosmetico delle Arti Oscure, il Cappello a bustina delle Arti Oscure, un Thestral che i giocatori possono cavalcare e l'accesso all’arena di combattimento delle Arti Oscure, dove i giocatori possono mettere alla prova la loro abilità con le Arti Oscure contro ondate di nemici agguerriti.

La Deluxe Edition di Hogwarts Legacy è disponibile per PlayStation5 e Xbox Series X a €84,99 (prezzo consigliato) e sarà disponibile da aprile per PlayStation®4 e Xbox One a €79,99 (prezzo consigliato) e per Nintendo Switch™ al prezzo consigliato di €69,99 dal 25 luglio.

La Standard Edition fisica e digitale è già disponibile per PlayStation5 e Xbox Series X|S

a €74,99 (prezzo consigliato),

e per PC

a €59,99 (prezzo consigliato). S

arà inoltre disponibile dal 4 aprile per

PlayStation4 e Xbox One a €69,99 (prezzo consigliato) e per Nintendo Switch al prezzo consigliato di €59,99 dal 25 luglio.

