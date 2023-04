GODDESS OF VICTORY: NIKKE - evento in-game

GODDESS OF VICTORY: NIKKE celebra i suoi primi 6 mesi con un nuovo evento in-game

Oggi, Level Infinite celebra i primi 6 mesi di GODDESS OF VICTORY: NIKKE, immersivo RPG shooter sci-fi, annunciando l’ultimissimo update, oltre all’imminente evento “Overzone”. Sin dal lancio lo scorso ottobre, GODDESS OF VICTORY: NIKKE è stato scaricato oltre 25 milioni di volte, scalando le classifiche di tutto il mondo.



A partire da oggi, Overzone esplorerà la storia della prima Goddess Squad e narrerà della loro storia d'amore e tradimento con The Ark. Primo evento tematico del gioco, Overzone offrirà il doppio dei contenuti delle attività regolarmente disponibili e il primo contenuto narrativo completamente doppiato del gioco.



Le celebrazioni per i primi sei mesi del gioco vedranno inoltre l'arrivo del nuovo personaggio Pilgrim, Dorothy (personaggio Tier -0), nonché la prima esperienza di raid per giocatore singolo in cui i giocatori dovranno combattere la "Mother Whale" in una modalità di sfida a tempo limitato, oltre a mini-game e altre nuove ed entusiasmanti esperienze di gioco. I festeggiamenti per i sei mesi si estendono anche ai nuovi giocatori con numerose ricompense, tra cui la SSR NIKKE, Rei, in omaggio.

Dopo la precedente collaborazione nel gioco con l'anime Chainsaw Man, GODDESS OF VICTORY: NIKKErivelerà presto i piani per future collaborazioni di alto profilo.

Il gioco è disponibile gratuitamente per iOS App Store,Google Play e PC

