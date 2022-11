GODDESS OF VICTORY: NIKKE - aggiornamento LIGHT OF HERO

IL FENOMENO GLOBALE GODDESS OF VICTORY: NIKKE SVELA L’AGGIORNAMENTO “LIGHT OF HERO” CON UN NUOVO PERSONAGGIO





Con oltre 10 milioni di download globali e un successo in molteplici paesi, NIKKE arriva con un nuovo SSR-Ranked Attacker e un nuovo capitolo nel Primo Update

Oggi Level Infinite ha annunciato che GODDESS OF VICTORY: NIKKE, coinvolgente shooter RPG sci-fi con le NIKKE, ha ricevuto un nuovo capitolo, Light of Hero, e che un nuovo personaggio di rango SSR, Laplace, è stato aggiunto al gioco con l'ultimo aggiornamento. Il gioco è disponibile su iOS App Store e Google Play e i contenuti di Light of Hero saranno disponibili dopo l'aggiornamento. Laplace è una Nikke che fa parte della squadra d'élite di Missilis, Matis, che utilizza la tecnologia più avanzata che l'azienda ha da offrire. Essendo la prima Nikke prodotta per essere inserita in Matis, le è stato assegnato il ruolo di caposquadra. Laplace conosce bene l'importanza del ruolo che ricopre e crede fermamente di essere un'eroina di altissimo livello. Ai suoi occhi, un’eroina come lei deve assumersi la responsabilità di guidare i suoi compagni verso la vittoria. Laplace ritiene che sacrificarsi per il bene del mondo sia la più grande forma di eroismo. Questa mentalità deriva dalle differenze che vede tra gli umani e le Nikke. Tuttavia, la sua intensità può occasionalmente indurre gli altri a confondere il suo zelo con la megalomania e può dare la falsa impressione che abbia manie di grandezza, come quella di essere laPrescelta.



GODDESS OF VICTORY: NIKKE | Light of Hero PV - Laplace - TRAILER



GODDESS OF VICTORY: NIKKE è un coinvolgente sparatutto RPG sci-fi con delle adorabili NIKKE, in cui i giocatori reclutano, comandano e radunano NIKKE con specialità di combattimento uniche per creare la squadra definitiva! Sperimentate la frenetica azione in battaglia con comandi semplici e intuitivi, godendo di effetti dinamici. L'azione intensa è accompagnata da una storia emozionante, raccontata attraverso cut scene in stile anime, che seguono il destino delle NIKKE e si svilupperà nel tempo con l'aggiunta di numerosi contenuti. Sviluppato da SHIFT UP (anche al lavoro su Stellar Blade in arrivo su PlayStation 5), il gioco è disponibile in tutto il mondo su dispositivi mobile iOS e Android.

Fin dal lancio, NIKKE è in cima alle classifiche degli store di tutto il mondo. Nella prima settimana è stato scaricato 10 milioni di volte e ha raggiunto il primo posto nell'App Store e in Google Play in diverse regioni, tra cui Nord America, Corea e Giappone. Per celebrare il nuovo aggiornamento, inoltre, il noto compositore giapponese Ajurika (Idolmaster, Sumire Uesaka, Aimi Numakura) ha creato delle nuove musiche appositamente per NIKKE.

Altre News per: goddessvictorynikkeaggiornamentolighthero