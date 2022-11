GODDESS OF VICTORY: NIKKE ora disponibile per i dispositivi mobile

Oggi Level Infinite ha annunciato che GODDESS OF VICTORY: NIKKE, sparatutto RPG sci-fI immersivo con adorabili NIKKE, è ora disponibile dopo aver ricevuto 3 milioni di pre-registrazioni da parte dei giocatori di tutto il mondo. Sviluppato da SHIFT UP (creatore di Stellar Blade in arrivo su PlayStation 5) e pubblicato da Level Infinite, il gioco è ora disponibile a livello mondiale per dispositivi mobili iOS e Android.

Ideato per giocare comodamente su cellulare, GODDESS OF VICTORY: NIKKEè dotato di uno schema di controllo a una mano che consente ai giocatori di attaccare rapidamente e di ripararsi dal fuoco nemico. Guidato da Kim Hyung Tae di Shift Up, illustratore e game designer di NIKKE e Stellar Blade, il gameplay d'azione unico e coinvolgente del gioco è arricchito da un’arte visiva 2D di chiaro stampo Anime. Il gioco sarà giocabile con voce fuori campo inglese o giapponese e ha un tema chiamato <<TuNGSTeN>>, scritto per il gioco da Sawano Hiroyuki, compositore della sigla originale dell'anime Attack on Titan.

In GODDESS OF VICTORY: NIKKE, gli esseri umani hanno perso la loro casa a causa di forze aliene sconosciute e sono costretti a vivere nelle profondità del sottosuolo. Decenni dopo, un gruppo di armi umanoidi si risveglia nell'Arca, la nuova casa dell'umanità. Sono il risultato del know-how tecnologico collettivo messo insieme dai sopravvissuti costretti a nascondersi. Con il nome in codice "Nikke", derivato dalla dea greca della vittoria, gli umanoidi si dirigono verso il mondo superiore, portando sulle loro spalle le speranze e i sogni della razza umana.

GODDESS OF VICTORY: NIKKE accompagna i giocatori in un'avventura coinvolgente, basata sulla storia, con personaggi giocabili splendidamente rappresentati e un mondo misterioso da esplorare. Grazie all'utilizzo di un'illustrazione animata avanzata, il gioco offre movimenti fluidi e prestazioni realistiche dei personaggi, per un'esperienza di combattimento dinamica. Ogni personaggio possiede anche un'arma speciale e un set di abilità che permettono un'ampia personalizzazione del gameplay. Spetta al giocatore costruire la squadra definitiva, sviluppare i propri personaggi e completare ogni missione per sconfiggere gli invasori e salvare la razza umana. Inoltre, il gioco presenta uniche boss fight, con nemici enormi che richiedono coordinazione e preparazione per essere abbattuti.

Per celebrare il lancio, i giocatori riceveranno 110 estrazioni gratuite in gioco, insieme a due popolari personaggi SSR e 1 personaggio SR. I premi totali varieranno da giocatore a giocatore e dipendono dalla partecipazione all’evento stesso. Per maggiori dettagli, visitare il sito ufficiale NIKKE.

