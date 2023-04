Annunciato il trailer di lancio di Redfall

Redfall, lo sparatutto in soggettiva di Arkane Austin basato sulla trama che dà ai giocatori la possibilità di annientare i nemici da soli o insieme a un massimo di tre amici, uscirà il 2 maggio. Ecco un trailer per calarti nel vivo dell'azione e prepararti allo sterminio dei succhiasangue.



Accompagnato da una nuova cover esclusiva del classico Black Hole Sun, il trailer porta i nostri eroi avanti e indietro da una cittadina storica del Massachusetts a mondi psichici in un tripudio di scontri a fuoco e poteri speciali. In un mondo dove chiunque, vampiri supremi compresi, vogliono farli fuori, i nostri eroi hanno bisogno di ogni aiuto possibile.



Da' un'occhiata al trailer di lancio di Redfall qui:

https://youtu.be/RyJ1rZiGVQs



Redfall uscirà la prossima settimana, il 2 maggio, per Xbox Series X|S e PC. I giocatori possono preordinare il gioco ora o giocare dal giorno di uscita con Game Pass.

