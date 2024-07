Primo trailer di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed

Outright Games presenta il primo trailer dell'attesissimo videogioco "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed"

Affrontate i nuovi mutanti e riportate la pace a New York: "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed" porta l’azione su console e PC, a partire dal 18 ottobre 2024.

? Unitevi ai fratelli tartaruga e ricreate il cast di April "O'News": i giocatori potranno vivere l’emozionante storia del film campione d’incassi "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem".

? I doppiatori dei film che hanno dato voce ai fratelli tartaruga tornano con un umorismo adolescenziale e contagioso.

? Scoprite tutti i nuovi mutanti, con i concept art realizzati dal character designer del film.

? Incontrate volti familiari come Master Splinter, April, Bebop, Rocksteady e molti altri ancora.

12 luglio 2024 - Outright Games, leader mondiale nel settore dell’editoria per l’intrattenimento interattivo dedicato alle famiglie, in collaborazione con Paramount Game Studios, ha presentato oggi il primo trailer dell'attesissimo videogioco "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed".

Ispirato al recente film campione d’incassi della Paramount Pictures Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, il nuovo trailer ricco di azione presenta, sfruttando uno stile artistico 3D verso 2D, gli eroi preferiti del mezzo guscio in una coinvolgente cornice: New York City. Combattimenti ricchi di azione, un esilarante spirito adolescenziale e tantissima pizza: preparatevi a far squadra con Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo in un testa a testa contro i nuovi mutanti in questo originale picchiaduro/piattaforma 3D incentrato sulla trama.

Scoprite chi c'è dietro la nuova minaccia che sta causando grande scompiglio. Dalle fogne ai grattacieli non c’è scampo a questo disastro dove tutti sfrecciano per le strade di New York in una varietà di energiche missioni. Affina ulteriormente le abilità di ciascuna Tartaruga in un nuovo albero delle abilità, accumula XP in combattimento facendo salire di livello le tue alleanze per sbloccare nuovi emozionanti luoghi da esplorare.

Incontra volti familiari come Master Splinter, April, Bebop, Rocksteady e altri ancora, mentre i giocatori prendono il controllo dei quattro eroi mascherati, ognuno con il proprio stile di combattimento unico. Grazie a una trama avvincente e completamente nuova che segue gli eventi del film, i fratelli si imbarcano in un'avventura adrenalinica in solitaria o in modalità co-op locale fino a due giocatori, lottando per mantenere la loro felicità ritrovata e inseguire il loro sogno: frequentare una normale scuola superiore.

La città è sotto coprifuoco, i giocatori possono pattinare per le strade, sfrecciare sulle rotaie e fare zipline tra gli edifici in un ciclo giorno e notte che fa emergere l'essenza colorata di New York. I giocatori possono scoprire una serie di oggetti da collezione nascosti in una città piena di graffiti mentre scatenano il caos in risse dinamiche, schivano i treni in arrivo e si immergono nel mondo interattivo della gang come mai prima d'ora.

Pervaso dal contagioso umorismo delle Tartarughe, il gioco di prossima uscita vedrà il ritorno di Nicolas Cantu nel ruolo di Leonardo, Brady Noon in quello di Raffaello, Micah Abbey in quello di Donatello e Shamon Brown Jr. nel ruolo di Michelangelo, mentre il cast del film riprenderà i ruoli delle Tartarughe titolari. Inoltre, per la gioia dei fan del film, il character designer Woodrow White presta il suo stile artistico unico al gioco creando una nuova razza di mutanti nel suo modo iconico.

Stephanie Malham, amministratore delegato di Outright Games, ha dichiarato: "Siamo lieti di mostrare per la prima volta 'Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed", titolo ispirato all'acclamato film della Paramount del 2023 e alla storia del franchise delle TMNT. Lavorando al fianco di AHeartfulofGames per creare un mondo veramente immersivo e interattivo, speriamo che i

fan vecchi e nuovi saranno entusiasti di scoprire tutto ciò che abbiamo in serbo per loro!"

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed" uscirà il 18 ottobre 2024. Inserisco nella tua lista dei desideri o preordinalo su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X|S, Windows e Steam.