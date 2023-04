GTA Online: deathmatch con equipaggiamenti dinamici

Combatti nei nuovi deathmatch con equipaggiamenti dinamici



Questa settimana goditi la festività più psichedelica di tutte affrontando i Viaggi sballati, ottenendo abbigliamento e articoli rari e altro ancora





Questa settimana il caos competitivo che anima Los Santos si intensifica grazie a due nuovi deathmatch che metteranno alla prova i giocatori con armi variabili. Gli abitanti si preparano inoltre a festeggiare il 20/4, mentre i distributori hanno la possibilità di approfittare dei bonus delle serre per la coltivazione di erba. In più, ci sono ricompense doppie per il completamento dei Viaggi sballati, una selezione di nuove attività della serie della comunità e molto altro.







Arma a sorpresa



Prova Arma a sorpresa, il nuovo deathmatch tutti contro tutti in cui si riceve una arma casuale diversa ogni volta che si uccide un avversario o si rientra in gioco. Le armi corpo a corpo (inclusi i pugni) uccidono al primo colpo, perciò all'occorrenza anche attaccare a mani nude può dare i suoi frutti.







Vantaggio apparente



Vi presentiamo Vantaggio apparente, il nuovissimo deathmatch a squadre in cui si riceve un equipaggiamento unico e icone sul radar che cambiano comportamento in base alla situazione della partita: in pareggio, squadra in vantaggio o squadra in svantaggio. Cerca di non passare tutto il tempo in svantaggio.







I due nuovi deathmatch offrono GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.







FESTEGGIA IL 20/4 CON QUESTI BONUS



Questa settimana andrà tutto letteralmente in fumo con un consumo d'erba da record a Los Santos. Vivi un'esperienza extra-corporea nei Viaggi sballati, accumula prodotto alla tua serra per la coltivazione di erba e ottieni accessori speciali e altri articoli assortiti.





GTA$ e RP doppi in Viaggi sballati



Rilassati nel retro dei Record A Studios e parti nei panni di Franklin e Lamar per i Viaggi sballati, che offrono GTA$ e RP doppi.





Bonus delle serre per la coltivazione di erba



Coltivatori e venditori professionisti possono mantenere ben rifornite le proprie scorte grazie alla velocità di produzione raddoppiata delle serre per la coltivazione di erba e alle scorte doppie ottenute dal completamento delle missioni di rifornimento degli stabilimenti di Centauri.







Chi vuole cavalcare l'onda verde può acquistare località per la coltivazione di erba e relativi miglioramenti (tra cui attrezzature, personale e sicurezza) per il proprio stabilimento dell’MC con il 30% di sconto, offerto in occasione dei festeggiamenti del 20/4.







Assembla un inebriante abito completando uno qualsiasi degli obiettivi di questa settimana per ottenere capi d'abbigliamento e accessori rari con cui valorizzare la tua reputazione di sballato. C'è anche una selezione di capi Sprunk che soddisferà la tua sete di gadget.







Accedi per ricevere lo Zaino per paracadute High Flyer, lo Zaino per paracadute Sprunk e la Giacca smoking verde pastello

Completa una qualsiasi missione di vendita di Centauri per ricevere il Bomber Sprunk

Diventa guardia o associato per ricevere il cappellino Sprunk

Karin Sultan Classic (sportiva)

Vulcar Nebula Turbo (sportiva classica, 30% di sconto)

Progen T20 (supercar)

Dinka Blista Kanjo (compatta)

Declasse Mamba (sportiva classica)

GTA$ e RP tripli nelle missioni di LamarLamar Davis è un pilastro della scena criminale di Los Santos. Aiuta la leggenda vivente: contattalo con il tuo iFruit o la sezione Create da Rockstar del menu Attività e completa le missioni di Lamar per ottenere GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.GTA$ e RP doppi nelle gare per RC BanditoPorta gli spietati massacri delle corse tra monster truck all'altezza del marciapiede. Tutte le gare per RC Bandito offrono GTA$ e RP doppi fino al 26 aprile.Autosalone Premium Deluxe MotorsportQuesta settimana l'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian offre tantissimi veicoli ambiti:Provale, confronta le loro specifiche ed elimina gli intermediari acquistandole direttamente da Simeon.Autosalone Luxury AutosDopo aver visitato i Record A Studios, attraversa la strada e dai un'occhiata all'autosalone Luxury Autos per ammirare da vicino la Lampadati Tigon (supercar, 30% di sconto) e la Progen Emerus (supercar), confrontarne le specifiche e acquistarne una o entrambe direttamente sul posto.Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Übermacht RevolterFai girare la ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond: con un colpo di fortuna potrai vincere una Übermacht Revolter (sportiva), che verrà consegnata in un garage a tua scelta.Lascia l'amaro in bocca ai tuoi avversari: vinci per tre giorni consecutivi una gara qualsiasi delle serie di gare dell'Autoraduno di LS per ricevere in premio la Dominator GTT (muscle car). L'area di prova dell'Autoraduno di LS è il luogo perfetto per provare le tue ultime modifiche e la Pfister Neon (sportiva, 30% di sconto), la Übermacht Cypher (sportiva) e la Karin Previon (coupé), in bella mostra nelle vicinanze.Solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|SVeicolo di prova premium: Übermacht Sentinel XS (coupé)Prova a tempo HSW: East Vinewood — Vespucci BeachGTA$ e RP tripli nella serie della comunitàScopri alcune tra le attività più originali realizzate dai membri della comunità con il Creatore di GTA Online, tra cui una gara stunt ispirata alle montagne russe, un deathmatch con veicoli per la Tampa armata e una caotica modalità a tema calcistico. Ottieni ricompense triple nella serie della comunità e scopri tutte le nuove attività, elencate di seguito:Steele Rollercoaster di Rick-420Una gara stunt che simula le emozioni e gli imprevisti di un giro ad alta velocità sulle montagne russe, ma su scala cittadina.THE RED ROOM di SevensSecretQuesto circuito del prolifico autore di attività SevensSecret è una dichiarazione d'amore al rosso. Batti i tuoi avversari per fargli vedere rosso.DRT Big Fish Canal di DirtrashSerpeggia nei Vespucci Canals in questa gara su circuito creativa e veloce. L'autore Dirtrash ha perfino sommerso parzialmente dei dirigibili nei canali: li riconoscerai dalla pinna, che si affaccia sulla superficie creando l'illusione della presenza di un gigantesco pesce.{Dog} Vehicle deathmatch di UnderdogwalkerSpara o arrampicati in questo intenso deathmatch all'interno di uno stadio da calcio realizzato per l'occasione.GTA Football di Chill_FXSe invece cerchi un'esperienza calcistica più tradizionale, proteggi la tua porta e segna a tutti i costi in quella avversaria in questa modalità Cattura. Niente arbitri, niente falli, niente sanzioni e niente regole.DM Maze di KarnanakeFai attenzione alle curve mentre avanzi nel labirinto di questo asfissiante deathmatch ravvicinato.Black And Yellow di EggsAndJamQuesto deathmatch permette di utilizzare diverse strategie: sfrutta la verticalità della mappa per appostarti, nuota sott'acqua per aggirare il nemico o usa i ripari per sferrare attacchi a sorpresa.

