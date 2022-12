Street Fighter 6 - Pre-Order Trailer

Street Fighter 6 continua a dare pugni a eliminazione diretta, questa volta annunciando ai The Game Awards 2022 nuovi dettagli sulla coinvolgente modalità Tour mondiale per giocatore singolo, quattro nuovi personaggi, la disponibilità del preordine a partire da oggi e il tanto attesa data di rilascio globale del 2 giugno 2023.





Il primo è la disponibilità del preordine! Tutti i preordini riceveranno colori alternativi per Chun-Li, Jamie, Manon, Dee Jay, Juri e Ken's Outfit 1, mentre i preordini digitali per PlayStation 5 e PlayStation4 riceveranno anche articoli esclusivi come 18 speciali in-game Titoli e 18 adesivi con grafica unica dal roster di lancio per personalizzare il proprio profilo. Le tre edizioni disponibili per il preordine a partire da oggi sono:





Edizione standard (fisica/digitale): include il gioco base Fighting Ground, World Tour, Battle Hub e l'elenco di lancio di 18 caratteri

Edizione Deluxe (digitale) – Include il gioco base e il Pass personaggio anno 1 (contenente quattro personaggi), i colori 3-10 per l'outfit 1 di ciascun personaggio dell'anno 1 e un bonus di 4.200 biglietti guida per gli acquisti in-game, tutti scontati dagli acquisti separati del gioco completo e del Pass personaggio anno 1

Ultimate Edition (digitale) – Include il gioco base e l'Anno 1 Ultimate Pass, che contiene i contenuti dell'Anno 1 Character Pass, due costumi aggiuntivi e i loro colori alternativi per i quattro personaggi dell'Anno 1, altri due livelli e un bonus di 7.700 Guidare i biglietti.





Successivamente, abbiamo condiviso nuovi dettagli sulla nuovissima modalità World Tour. Visita luoghi entusiasmanti come una spiaggia in Giamaica, un'arena in Italia, un festival in Francia e altro ancora mentre viaggi per il mondo imparando mosse speciali dai Maestri. Puoi persino mescolare e abbinare mosse speciali di diversi Master, il che significa che il tuo avatar può lanciare un Hadoken o Sonic Boom, eseguire uno Spinning Bird Kick ed eseguire una Yoga Flame, tutto nella stessa partita purché utilizzino input diversi . World Tour introduce anche Master Assist, che consente ai giocatori di combattere al fianco di un Master come Ryu chiamandolo in battaglia per aiutare per un periodo di tempo, uno strumento utile quando incontri più di un avversario. Infine, gioca a squarciagola con minigiochi come tagliare bottiglie di karate, assaporare la cucina italiana, parare palloni da basket e altro ancora. I minigiochi sono giocabili tra una partita e l'altra sotto forma di lavori part-time in cui puoi guadagnare valuta della modalità World Tour per acquistare vestiti, cibo e altro nel gioco.





E ora diamo il benvenuto sul palco di Street Fighter 6 , una leggenda di ritorno - Dee Jay - e tre nuovi arrivati ??- Manon, Marisa e JP.

Dee Jay - Apparso per la prima volta in Super Street Fighter II , Dee Jay è una superstar della musica dance famosa in tutto il mondo con un amore ardente per la musica e i combattimenti. Come personaggio di ritorno nella serie, Dee Jay mantiene le sue mosse distintive che ti faranno entrare nel ritmo come Air Slasher, Double Rolling Sobat, Machine Gun Upper e Jackknife Maximum, mentre aggiunge nuove mosse come Jus Cool e Weekend Pleasure al suo arsenale. Visita Bathers Beach, il palcoscenico di Dee Jay in Street Fighter 6 , per trovare una festa sulla spiaggia piena di vita in mezzo a un sole al tramonto.

Manon - Una top model e judoka campionessa del mondo, Manon si pavoneggia sulla passerella dei combattimenti di strada per diventare la modella più forte del mondo. Il set di mosse di Manon è un'unione aggraziata tra judo grappling e balletto classico con mosse come Manège Doré, Renversé, Pas de Deux e altro ancora. Trovala sul palco della Fete Foraine in Francia, un carnevale abbagliante nello skyline francese.

Marisa - Marisa è una designer di gioielli emergente dall'Italia che rivendica l'ascendenza agli antichi guerrieri greci. Un personaggio potente, Marisa utilizza i suoi lunghi arti per sferrare colpi lenti ma giganteschi come il devastante Gladius, il contraccolpo difensivo Scutum, il potente calcio della Quadriga e l'onnipotente Dea della caccia. Goditi il ??profumo della vittoria al Colosseo, il palcoscenico di Marisa, con guerrieri pronti alla battaglia sullo sfondo che ti incoraggiano.

JP – JP è il capo di un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro responsabile di molti progetti di investimento di successo e l'uomo dietro l'attuale prosperità di Nayshall. Ha un amato gatto di nome Cybele. JP prende il controllo dell'intera mappa da tutte le angolazioni con mosse come la potente partenza che crea il vuoto, il Torbalan che schiera i cloni, la presa dell'abbraccio e la distruttiva interdizione.





Abbiamo anche una sorpresa per i giocatori di Street Fighter™ V: Champion Edition con la campagna Street Fighter RVN6ACK ! Crea un ID CAPCOM e collega la tua piattaforma per ricevere Super Street Fighter® II Turbo nel Battle Hub all'uscita di Street Fighter 6 .

