Annunciato Molly Medusa: Queen of Spit

Team multi-talentuoso annuncia il videogioco svedese Molly Medusa





Un importante sviluppatore svedese annuncia Molly Medusa: Queen of Spit, un'avventura 3D in cui tutti si trasformano in pietra.





Lo sviluppatore di giochi indie, musicista e debuttante autore di libri Niklas Hallin (Yono And The Celestial Elephants, Belladonna) ha collaborato con Burning Planet, alias Max Malmquist e Karl Rosqvist, che hanno entrambi un lungo background in gruppi punk rock/metal (come Danzig, Junk Stars e Michael Monroe). Ora sono pronti a rivelare il loro prossimo progetto.





"Sono uno sviluppatore di giochi autonomo Svedese. Nel 2017 ho pubblicato Yono and the Celestial Elephants, un'avventura simile a Zelda su un giovane e ingenuo dio elefante. È finalmente arrivato il momento del mio prossimo grande gioco, Molly Medusa: Queen of Spit, e questa volta stiamo facendo pieno uso dello spazio 3D!" celebra Niklas Hallin.





Povera Molly! L'apprendista di uno scultore condannata a vivere nei panni di una Medusa dai capelli di serpente - e così, ogni cosa vivente che si avvicina all'istante si trasforma in una statua di pietra. Ogni cosa vivente! Nemici e amici, boss e negozianti, mostri e alleati, anche animali e piccoli insetti, si trasformano tutti in pietra.





La ricerca di Molly la porta attraverso una serie di templi mistici, mentre lotta con la solitudine e l'alienazione. All'interno di questi templi la gravità è "locale". Il "down" di Molly è calcolato dalla superficie su cui si trova attualmente, il che significa che può facilmente camminare sui muri, o a testa in giù nel soffitto. Ciò consente al design del livello di ruotare su se stesso e arricciarsi in labirinti fisicamente impossibili. I nemici pietrificati accompagnano i puzzle gravitazionali e l'architettura non euclidea, in una caccia al tesoro alla “ M.C. Escher”.





Guarda i teaser su YouTube:



https://youtu.be/nCVjnVIA724

https://youtu.be/6a265Xdk9WI







Molly Medusa uscirà su Nintendo Switch nella primavera del 2023.

Altre News per: annunciatomollymedusaqueenspit