SUPER MARIO MANIA: IMPERDIBILI LE CUSTODIE DA VIAGGIO

Grande successo per il film dedicato ad uno dei personaggi più amati di sempre: Super Mario. Insieme al film è scoppiata una vera caccia al gadget più bello, accessori e idee regalo a tema.



Sono uscite le travel case di Super Mario perfette per organizzare e trasportare la console in tutta sicurezza grazie alla custodia rigida, con licenza ufficiale. Ideale per Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite o Nintendo Switch- Modello OLED con design originale. Le quattro custodie incluse (due per le schede gioco, due per le schede SD) consentono di portare sempre con sé le le avventure preferite.



La custodia è rigida e protegge la console da eventuali urti e graffi. Il supporto è regolabile e trasforma la console in un vero e proprio schermo, ovunque ci si trovi.Inoltre, può contenere gli Action Grip per Joy-Con con licenza RDS e un Nintendo Switch Lite con cover protettiva. All’interno della custodia è presente anche un compartimento per le schede. Questo accessorio ha un design a tema Super Mario, perfetto per tutta la famiglia, ora non resta che scegliere il modello e la stampa preferita e partire!Le custodie sono disponibili nei negozi fisici specializzati e della GDS.

