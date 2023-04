Il DLSS di NVIDIA è inarrestabile: la rivoluzionaria tecnologia è ora disponibile per 290 titoli!

Disponibile il nuovo GeForce Game Ready Driver

NVIDIA rilascia oggi un nuovo Game Ready Driver e con esso la notizia che

sono ora disponibili ben 290 giochi e applicazioni

che supportano il DLSS, tra cui le aggiunte di Bleak Faith: Forsaken, Romancelvaniae Sherlock Holmes The Awakened.

Ogni nuovo driver include ottimizzazioni Game Ready, miglioramenti e molto altro per i giochi più recenti, offrendo ai giocatori la migliore esperienza possibile quando usufruiscono della potenza delle schede grafiche GeForce RTX, sia desktop che laptop. Inoltre, il driver appena rilasciato supporta 5 nuovi monitor da gioco compatibili con G-SYNC.

Il DLSS continua ad alzare l’asticella

La scorsa settimana NVIDIA ha presentato quella che è stata definita

"il nuovo leader delle mid-range GPU"

, ovvero la GeForce RTX 4070, sulla scia della grafica di gioco di riferimento presentata

nell'anteprima tecnologica diCyberpunk 2077 RT: Modalità Overdrive.

Oggi, la disponibilità di giochi e app che supportano il DLSS raggiunge la cospicua quota di 290, grazie anche all'aggiunta di:

· Romancelvania - (DLSS 2- disponibile ora)

· Sherlock Holmes The Awakened - (DLSS 2- disponibile ora)

Altre chicche e aggiornamenti Game Ready

Ottimizzazioni disponibili sin da subito per:

STAR WARS Jedi: Survivor TM



Dead Island 2

Supporto per 5 nuovi display da gaming compatibili con G-SYNC:

AOC Q27G3Z

AOC U32G3X



Dell G2524H



Dell G2724D



Dell AW2724DM

Informazioni sui Game Ready driver

I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti, perché sono stati finemente messi a punto in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware di desktop e laptop per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.

Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato progettato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build di conseguenza, per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.



