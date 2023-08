DLSS momentum: continua incessante l’adozione della tecnologia più all’avanguardia di NVIDIA

La scorsa settimana NVIDIA ha annunciato importanti novità in occasione della Gamescom 23, tra cui la versione 3.5 del DLSS, il Ray Reconstruction, e diversi aggiornamenti legati a noti titoli, come Alan Wake 2 , Call of Duty: Modern Warfare III , Cyberpunk 2077: Phantom Liberty , Fortnite , Half-Life 2 e altro ancora. Il DLSS momentum di NVIDIA continua la sua scalata!

Questa settimana viene infatti lanciato Fort Solis con DLSS 3; inoltre, Delta Force: Hawk Ops e Project Mugen sono anch’essi in arrivo con il DLSS 3. In aggiunta, Daymare:1994 Sandcastle, F1 Manager 2023 e SPRAWL sono ora disponibili con DLSS 2.

Sono, infine, disponibili i nuovi trailer dei titoli DLSS Black Myth: Wukong, The First Descendent, Project Mugen e Warhaven, correte a guardarli!

Fort Solis ottiene un aggiornamento delle prestazioni DLSS 3

Fort Solis è un thriller in terza persona per giocatore singolo ambientato su Marte appena pubblicato da Fallen Leaf, Black Drakkar Games e Dear Villagers .

Il gioco sarà ora supportato dal DLSS 3! Nei nostri test, il DLSS 3 è stato in grado di moltiplicare i frame rate di 2,9 volte in media a 4K e con tutte le impostazioni al massimo.

Questo gioco thriller d’azione in Unreal Engine 5 e illuminato da Lumen non vanta solo il supporto imminente del DLSS 3, ma sfrutta anche la tecnologia AI generativa Audio2Face di NVIDIA per creare animazioni facciali ricavandole dall’audio, che è stato ulteriormente perfezionato nelle applicazioni standard, riducendo drasticamente il tempo di sviluppo e le risorse necessarie per animare le espressioni facciali del gioco.

Sempre più giochi potenziati dal DLSS

Ecco la lista dei titoli della settimana che godono ora o godranno a breve del supporto del DLSS:

Nuovi trailer di gioco con DLSS





Link correlati:

DLSS settimanale su GeForce.com

https://www.nvidia.com/en-gb/ geforce/news/delta-force-fort- solis-dlss-3

Altre News per: dlssmomentumnvidia