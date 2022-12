NVIDIA - titoli di dicembre con DLSS

I titoli più importanti di dicembre ottengono il DLSS, in arrivo anche un nuovo driver di gioco per "Marvel's Midnight Suns" e "Need For Speed Unbound"

Il DLSS 3 è in continua evoluzione e questo mese arriverà sui giochi più attesi di dicembre tra cuiPortal with RTX , The Witcher 3: Wild Hunt, Jurassic World Evolution 2e molti altri titoli.

Gli utenti GeForce non possono inoltre perdersi il nuovoGeForce Game Ready driver perMarvel's Midnight Sun e Need For Speed™ Unbound che migliora sensibilmente l’esperienza di gioco.

Game ready driver perMarvel's Midnight Suns e Need For Speed Unbound

Il nuovo driver aggiunge il supporto al DLSS, giusto in tempo per goderselo durante le vacanze, rivoluzionando così l’esperienza di gioco degli utenti. Need For Speed Unbound è stato lanciato questa settimana con un aggiornamento DLSS3 mentreMarvel's Midnight Suns, in lancio oggi 2 dicembre, si aggiornerà a NVIDIA DLSS 2 e ray tracing.

Inoltre, NVIDIA ha reinventato l'iconico “Portal”, il titolo di Valve da sempre considerato come uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi, con funzionalità grafiche avanzate come ray tracing, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex e altro ancora, per dare al gioco un aspetto incredibilmente rinnovato. Portal con RTXsarà reso disponibile come contenuto scaricabile ufficiale gratuito (DLC) dall'8 dicembre 2022.

DLSS 3 Momentum Snowballs a dicembre!

I giocatori di GeForce sono stati bravi quest'anno e riceveranno molti regali con DLSS 3, poiché i titoli delle vacanze più in voga sono pieni di tecnologia NVIDIA. E ovviamente anche fantastici titoli DLSS 2. Ecco l'elenco completo:

DLSS 3:

Need for Speed Unbound (disponibile ora con DLSS 3)

Warhammer 40.000 Darktide (disponibile ora con DLSS 3 e ray tracing)

(disponibile ora con DLSS 3 e ray tracing) Portal con RTX (verrà lanciato l'8 dicembre con DLSS 3 e ray tracing)

(verrà lanciato l'8 dicembre con DLSS 3 e ray tracing) Jurassic World Evolution 2 (aggiornamenti a DLSS 3 l'8 dicembre)

(aggiornamenti a DLSS 3 l'8 dicembre) The Witcher 3: Wild Hunt (aggiornamenti a DLSS 3 e ray tracing l'8 dicembre)

DLSS 2:

Firefighting Simulator (disponibile ora con DLSS 2)

(disponibile ora con DLSS 2) Marvel's Midnight Suns (in uscita il 2 dicembre con DLSS 2 e ray tracing)

Choo-Choo Charles (verrà lanciato il 9 dicembre con DLSS 2)

(verrà lanciato il 9 dicembre con DLSS 2) Blacktail (verrà lanciato il 15 dicembre con DLSS 2)

Bonus RTX festivo:

Inserendo la chiave di ricerca "NVIDIA" nelMinecraft Marketplace all'interno del gioco, il titolo offrirà 15 strabilianti mondi sponsorizzati da NVIDIA, tra cui, fino al 6 dicembre, quattro nuovi mondi completamente in ray tracing.

Dal suo lancio, NVIDIA DLSSha trasformato il modo di giocare, consentendo agli sviluppatori di creare giochi più dettagliati e coinvolgenti che funzionano senza problemi sull'hardware di oggi. Sonooltre 250 giochi e app che supportano questa tecnologiae ogni mese il numero aumenta sempre di più.

Ora c'è NVIDIA DLSS 3e la sua incredibile nuova tecnologia Optical Multi Frame Generation che moltiplica le prestazioni, indipendentemente dai rallentamenti che possono risultare dalla CPU o la GPU. DLSS 3 è ora disponibile in 14 giochi, con altri in arrivo a dicembre.

Altri titoli e aggiornamenti game ready.

Il nuovo aggiornamento Game Ready driver aggiunge anche impostazioni ottimali per la piattaformaGeForce Experience con i seguenti giochi:

Against the Storm



Coral Island



Evil West



Gotham Knights



Marvel's Spider-Man: Miles Morales



Sackboy: A Big Adventure



The Chant



Tower of Fantasy



UNDECEMBER



Victoria 3



Warhammer 40,000: Darktide



WRC Generations – The FIA WRC Official Game

Informazioni sui Game Ready driver

I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti, perché sono stati finemente messi a punto in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware di desktop e laptop per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.

Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato progettato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build di conseguenza, per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.

