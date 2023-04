David Raum: Non risposi a Flick, credevo fosse la ditta di traslochi

L'esterno dell'RB Lipsia, l'ultimo a raggiungere il quattro volte campione del mondo , ha firmato una grande partita con la quale si è presentato al mondo come uno dei difensori più in forma di oggi.





Raum si siede con MARCA per analizzare questo girone E in cui si trova la Spagna e per condividere la sua storia, quella di un ragazzo di 24 anni che ha giocato in Bundesliga solo per un anno dopo diverse stagioni che hanno attraversato la Seconda e la Terza. Avanti fino a poco tempo fa, il nazionale tedesco nasconde aneddoti molto divertenti sull'inizio della sua carriera e la prima chiamata di Hansi Flick per la nazionale.