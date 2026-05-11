Barcellona campione, la dedica dei giocatori a Hansi Flick dopo la morte del padre

Hansi Flick ha guidato il Barcellona alla vittoria poche ore dopo la morte del padre. Dopo il Clasico, i giocatori hanno raggiunto il tecnico sotto la curva del Camp Nou dedicandogli il successo insieme a un lungo applauso.

Il Barcellona ha conquistato il Clasico al termine di una serata segnata da un episodio personale che ha colpito profondamente Hansi Flick. L’allenatore tedesco, visibilmente commosso nel dopogara, ha raccontato di aver saputo della morte del padre poche ore prima della partita.

«Mia madre mi ha chiamato al mattino e mi ha detto che mio padre era morto», ha spiegato Flick durante la conferenza stampa, trattenendo a fatica le lacrime davanti ai giornalisti presenti al Camp Nou.

In campo, la squadra catalana ha controllato la partita fin dai primi minuti. I blaugrana hanno sbloccato il risultato al 9’ grazie a una punizione di Marcus Rashford, prima del raddoppio firmato da Ferran Torres al 18’, rete che ha indirizzato definitivamente il match già nel primo tempo.

Dopo il triplice fischio, però, l’attenzione si è spostata lontano dal risultato. Flick ha raccontato di aver deciso di condividere il lutto con i suoi giocatori poco prima della gara. «Mi sono chiesto se fosse giusto dirlo alla squadra, ma per me questi ragazzi sono una famiglia», ha spiegato il tecnico.

La risposta del gruppo è arrivata subito dopo la vittoria. I calciatori del Barcellona hanno raggiunto il loro allenatore a bordo campo e lo hanno accompagnato sotto il settore più caldo dello stadio, dedicando il successo sia a lui sia al padre appena scomparso.

Flick ha ringraziato squadra e staff, parlando con orgoglio del legame creato all’interno dello spogliatoio. L’abbraccio collettivo dei giocatori al proprio allenatore è diventato il momento più forte della serata, ben oltre il risultato maturato sul campo.