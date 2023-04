The Mageseeker: A League of Legends Story è ora disponibile

Oggi Riot Forge è lieta di annunciare che The Mageseeker: A League of Legends Story, un cupo GDR d'azione indie con grafica pixel in 2D, è ora disponibile per Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation4 e PlayStation5, oltre che per PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store.



Sviluppato da Digital Sun, i creatori di Moonlighter, The Mageseeker è un frenetico GDR d'azione indie con grafica pixel in 2D ambientato a Demacia, un potente regno del mondo di Runeterra i cui reggenti sono determinati a sopprimere ogni forma di magia da essi ritenuta proibita, utilizzando a loro volta la magia per mantenere l'ordine. Giocate nei panni di Sylas, un mago in fuga che si unisce a una banda di ribelli stanziati nella foresta. La loro rivolta infrangerà la pace illusoria che regna a Demacia, una pace raggiunta solamente grazie al sangue e al sudore dei maghi. The Mageseeker offre un'esperienza di gioco fantasy ricca di azione dedicata a tutti coloro che vogliono godersi una storia fondata su tematiche quali potere, identità e giustizia. Sylas sfrutterà il suo peculiare potere di sottrarre abilità altruiper impugnare le magie dei nemici contro di loro.





La Standard Edition è acquistabile al prezzo di 29,99 €, mentre la Digital Deluxe Edition è disponibile a 39,99 € e comprende vari articoli digitali, tra cui un pacchetto Stazione di rifornimento Ala d'argento, decorazioni Caverna dolce casa, incantesimi esclusivi e aspetti Scatenato. È disponibile anche un'edizione per collezionisti fisica (al prezzo di 169,99 €), che comprende una statuetta di Sylas, un artbook, una stampa deluxe, l'edizione speciale del fumetto Lux con copertina rigida, le spille smaltate di Sylas e Lux e la colonna sonora su vinile, il tutto racchiuso in un'esclusiva scatola personalizzata.

