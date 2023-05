Convergence: A League of Legends Story è ora Disponibile

Oggi Riot Forge e Double Stallion Games sono orgogliosi di annunciare che CONVERGENCE: A League of Legends Story è disponibile su Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation4, PlayStation5 e PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store.







In CONVERGENCE: A League of Legends Story, i giocatori potranno esplorare lo spettacolare mondo di Zaun nei panni dell'amatissimo Ekko, un giovane inventore che possiede un dispositivo per manipolare il tempo. Seguite Ekko in un viaggio che lo porterà a comprendere che cambiare il corso del tempo può portare a gravi conseguenze. Durante le sue peripezie, si ritroverà ad affrontare faccia a faccia altri celebri campioni di League of Legends come Camille, Warwick e Jinx in una serie di battaglie esplosive. Sviluppato da Double Stallion Games, CONVERGENCE è un platform d'azione bidimensionale con uno stile incredibile, concentrato sui combattimenti dinamici e su occasioni di esplorazione uniche, date dall'abilità di Ekko di viaggiare nello spazio e nel tempo.





L'Edizione Standard può essere acquistata al prezzo di 29,99 €, mentre l'Edizione Deluxe è disponibile a 39,99 € e include un fumetto e un artbook digitali, l'aspetto Ekko in Rovina e l'aspetto Ekko Guardiano Stellare. È inoltre possibile acquistare un'Edizione da collezione fisica (169,99 €) che include il gioco scaricabile in versione digitale, una statuetta di Ekko alta 25 cm, un artbook di 104 pagine, un set di 5 spille e un fumetto, il tutto contenuto in una speciale confezione da collezione.

