The Mageseeker: A League of Legends Story - Disponibile dal 18 aprile

Riot Forge ha rivelato quest'oggi la data di lancio e ha aperto le prenotazioni per The Mageseeker: A League of Legends Story, un GDR d'azione indie con grafica pixel in 2D che consente ai giocatori di formare un esercito di maghi ribelli e guidare una rivolta.

The Mageseeker: A League of Legends Story sarà disponibile a partire dal 18 aprile 2023 per Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation4 (PS4) e PlayStation5 (PS5), oltre che per PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store. Il gioco è ora disponibile per la prenotazione in tutti i principali negozi online al prezzo di 29,99 $, nel quale è compreso anche un Ala d'argento perduto bonus.

The Mageseeker è disponibile anche nella versione Digital Deluxe Edition (39,99 $), che comprende vari articoli digitali tra cui un pacchetto stazione di rifornimento Ala d'argento, decorazioni Caverna dolce casa, incantesimi esclusivi e aspetti Scatenato.





The Mageseeker: A League of Legends Story | Official Gameplay Trailer







È disponibile anche un'edizione per collezionisti fisica (169,99 $), che comprende una statuetta di Sylas, un artbook, una stampa deluxe, l'edizione speciale del fumetto LUX con copertina rigida, le spille smaltate di Sylas e Lux e la colonna sonora su vinile, il tutto racchiuso in un'esclusiva scatola personalizzata.

