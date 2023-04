Park Beyond - nuovo trailer

Con il Closed Beta Test che si avvicina e il lancio del gioco ormai imminente, è ora di scoprire le meccaniche intricate ma avvincenti per creare e gestire un parco divertimenti in Park Beyond.

Dopo aver scoperto la campagna del gioco, il suo cast vivace e il sorprendente concetto dell'impossibiliazione, il nuovo trailer immergerà i giocatori in tutte le possibilità e le risorse a loro disposizione per avere successo. Come funzionano i negozi e il loro inventario? Quali sono le esigenze dei visitatori? E per quanto riguarda lo staff? Ogni elemento strategico è accessibile grazie a determinate schede che consentiranno di tenere tutto sotto controllo, così da avere un parco sempre sicuro, divertente e redditizio!

Libera tutta la tua creatività e immaginazione usando le migliaia di risorse a tua disposizione inPark Beyond. I giocatori intenzionati a dare vita alle proprie idee potranno accedere alla modalità Sandbox, personalizzando l'esperienza di gioco e impegnandosi nella costruzione e nell'arredamento. Ogni creazione può essere salvata e riutilizzata nei parchi futuri, oltre a contribuire a creare l'atmosfera desiderata grazie a colori, luci e persino musiche personalizzate! I giocatori potranno anche controllare la disposizione del terreno con opzioni di terraformazione e creazione di gallerie, che daranno una dimensione aggiuntiva ai parchi e persino alle attrazioni.

Magnati della gestione, visionari creativi o un mix di entrambi, in Park Beyond sarà possibile sviluppare il proprio stile di gioco preferito!

Inizia a pianificare il parco divertimenti che hai sempre sognato guardando il trailer:

https://youtu.be/SnLHUBYevNc







Park Beyond sarà disponibile dal 16 giugno per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Registrati subito per il Closed Beta Test che inizierà il 9 maggio:https://bnent.eu/BetaPB.





Altre News per: parkbeyondnuovotrailer