ESILARANTE TRAILER DI FARMING SIMULATOR 23

Polli e Heavy Metal prima della tempesta: GIANTS Software svela un esilarante trailer per Farming Simulator 23, che verrà rilasciato il 23 maggio per Nintendo Switch™ e i dispositivi mobile. Più di 3 anni dopo il suo predecessore Farming Simulator 20, l’ultimo titolo mobile della franchigia di successo a livello globale, Farming Simulator, viene introdotto in un elaboratotrailer.

15 ANNI DI FARMING SIMULATOR

In Farming Simulator i giocatori scelgono quale tipo di agricoltore vogliono essere: possono costruire un impero agricolo dal nulla coltivando i campi, disboscando con attrezzature forestali oppure allevare animali come i polli, appena aggiunti nel gioco.

“La serie Farming Simulator è arrivata nel 2008, la prima versione mobile è stata rilasciata nel 2012” spiega Thomas Frey, Creative Director di GIANTS Software. “Abbiamo costantemente aggiunto nuove funzionalità e oggi sono così entusiasta di celebrare la prossima release con un intenso e divertente trailer!”

UN TRAILER DIVERTENTE PER UN’ESPERIENZA RILASSANTE

GIANTS Software ha collaborato nuovamente con Capsule Studio, che aveva già realizzato untrailer pluri-premiato per Farming Simulator 22. Il nuovo trailer cinematografico vede gli stessi protagonisti, padre e figlia, alle prese con la messa in sicurezza dei polli prima di un’imminente tempesta.

Farming Simulator 23 è un gioco family-friendly, molto rilassante, con un’ampia gamma di attività e una selezione immensa di macchinari con più di 100 veicoli e strumenti. I giocatoripossono aspettarsi nuovi raccolti, come l’uva e le olive, nuove meccaniche, come le catene di produzione, e nuove attività di gioco, come l’aratura e la sarchiatura – tutto su due mappe molto divertenti.

Farming Simulator 23 verrà rilasciato il 23 maggio 2023. I preordini di Farming Simulator 23: Edizione Nintendo Switch sono disponibili nei negozi selezionati e sulNintendo eShop. Le versioni mobile per i device iPhone, iPad e Android saranno disponibili rispettivamente nell’App Store e suGoogle Play, per maggiori informazioni visita il sito ufficiale di Farming Simulator e l’area press di GIANTS Software.

