GIANTS SOFTWARE SARÀ A GAMESCOM 2023

Il divertimento e i momenti di intrattenimento saranno garantiti: l’editore e sviluppatore GIANTS Software ha annunciato la sua partecipazione come espositore all’edizione di gamescom di quest’anno, che si svolgerà dal 23 al 27 agosto a Colonia, in Germania.

Farming Simulator 22: Premium Edition sarà disponibile per essere giocato dal pubblico per la prima volta. Oltre al programma degli eventi sul palco, i visitatori potranno partecipare ad un torneo di prestigio della Farming Simulator League (FSL) nel fine settimana. Date un’occhiata al video gamescom Aftermovie della scorsa edizione della fiera per capire che atmosfera si respira nello stand di Farming Simulator.

DIVERTIMENTO PER TUTTE LE ETÀ NELLA HALL 6

GIANTS Software offrirà intrattenimento per tutte le età nell’area consumer: ci saranno postazioni di gioco per provare la Premium Edition di Farming Simulator 22, in uscita a novembre, così come la versione portatile Farming Simulator 23 uscita di recente.

E’previsto un ricco programma di eventi sul palco che include interessanti presentazioni ed entusiasmanti competizioni. Sono previste sfide per fino a sei giocatori per impilare le balle di fieno, modalità aggiunta di recente a Farming Simulator 22 grazie ad un aggiornamento gratuito. I partecipanti gareggeranno contemporaneamente ed il più veloce sarà il vincitore e si aggiudicherà bellissimi premi.

FARMING SIMULATOR SU OLTRE 500 METRI QUADRATI

Nel fine settimana, il palco nella hall 6 sarà dominato dagli esport: dopo l’esaltante esordio al FarmCon, la FSL disputerà il secondo torneo della stagione 5, con squadre formate da tre persone che si sfideranno per ottenere punti per scalare la classifica e ambire al premio finale di 200.000€.

"Può sembrare uno spazio piccolo in un prato, ma al coperto è qualcosa di enorme: siamo felici di essere ancora una volta alla fiera con uno stand di 500 metri quadri." ha commentato Boris Stefan, Head of Publishing di GIANTS Software. "Più contenuto, più postazioni, più divertimento: la Premium Edition sarà la versione di Farming Simulator più completa in termini di contenuti mai realizzata – e di conseguenza quest’anno abbiamo deciso di portare in fiera il più alto numero di postazioni mai viste nei nostri stand!"

GIANTS Software ha inoltre riservato uno spazio separato nella business area per gli appuntamenti di trade, press e ospiti nella Hall 4.2 (stand B32).

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation5 (PS5), Xbox Series X|S, PlayStation4 e Xbox One. La versione Premium Edition sarà pubblicata il 14 novembre per le stesse piattaforme e includerà due espansioni e sette pacchetti di contenuti oltre alla versione base del gioco.

La versione portatile, Farming Simulator 23, è già disponibile per Nintendo Switch nei negozi e nel

Nintendo eShop

, la versione per mobile per dispositivi iPhone, iPad e Android™ è disponibile nell’

App Store

e in

Google Play

rispettivamente.

