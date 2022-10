PGA Tour 2K23 Recensione

Il titolo di cui andrò a parlare oggi è PGA Tour 2K23, nuovo gioco di golf di 2K. Dopo un anno di pausa dal lancio di PGA Tour 2K21, HB Studios e 2K ritornano per offrire una nuova esperienza ai fan del gioco del golf. Il team di sviluppo ha svolto un buon lavoro, gli appassionati di golf possono finalmente impugnare le mazze eandare a caccia di buche.



Il gameplay dinon si discosta molto da, e questo non è un male. Il giocatore ritrova nuovamente la barra di potenza del tiro da fermare al punto giusto per piazzare il colpo perfetto. Una volta giunti vicino alla, bisogna capire la distanza così da decidere la potenza del colpo. Per tirare nella giusta direzione ci si affida a un piccolo indicatore che può essere spostato con l'analogico sinistro. Questo indicatore mostrerà la distanza e, di conseguenza, il tipo di tiro e il bastone da usare. A questo punto l'interfaccia indicherà al giocatore la potenza giusta per far finire la palla in buca o nelle vicinanze. Va detto che durante i tiri l'analogico dovrà essere il più lineare possibile, perché basta la minima oscillazione per far prendere alla pallina una traiettoria errata. Oltre allo swing con la doppia levetta analogica,introduce un doppio sistema di controllo. Infatti, è stato introdotto il classico sistema a tre clic con una interfaccia circolare molto carina e facile da usare. Per riuscire a fare dei tiri precisi sarà necessario fare attenzione al terreno, alla pendenza e al vento. In questa nuova edizione disono stati aggiunti i tiebreaker. In caso di pareggio tra due giocatori verrà effettuato un ulteriore tiro per decidere il vincitore.

Giocato nella difficoltà medio bassanon è ostico e l'esperienza risulta molto appagante e divertente. Al contrario, se il giocatore sceglierà il puro realismo, le cose saranno molto complicate, con tantissime variabili da tenere d'occhio che alla lunga possono davvero rendere tutto molto frustrante. In tema licenze gli HB Studios sono riusciti a ottenere quella, ex-stella NBA e appassionato di golf, un sistema di punteggi simile a quello reale e 3 licenze su 15 nuovi eventi. Inoltre, ci sarannoe una rosa di golfisti come, Will Zalatoris, Jon Rahm, Lexi Thompson, Lydia Ko, ecc, tutti con licenze ufficiali. PGA 2K23, come, basa tutto sulle modalità. Giocando alla prima si potrà creare l'atleta tramite un avanzato editor. Quest'ultimo permetterà di personalizzare tutto, anche l'abbigliamento, con tanto di marchi famosi. Peccato per dei modelli poligonali non proprio ottimi. La modalità MyCareer ha un sistema di progressione inedito e, grazie a delle abilità, farà crescere l'atleta e il suo stile di gioco. In pratica, mentre si gioca a, si diventa sempre più abili. Questo permetterà di affrontare i tornei più serenamente. Infine, ottimo il sistema di controllo molto preciso e sensibile che, insieme al, dona sensazioni molto realistiche.

Il gioco sugira bene con un comparto tecnico in generale abbastanza valido. Gli sviluppatori hanno cercato di dare una rinfrescata alla grafica senza stravolgere il gioco. I miglioramenti rispetto al predecessore ci sono, anche se ad esempio i modelli poligonali risultano ancora leggermente approssimativi. Ci sono anche altreminori che di sicuro verranno sistemati con una patch futura. Molto bello il design dei green e degli impianti, che offrono un colpo d'occhio veramente non indifferente. Buone anche le scene d'intermezzo. Nel complessonon è tecnicamente eccelso ma offre un'esperienza visiva tutto sommato piacevole.

si conferma un gioco di golf ben fatto, divertente, interessante e dalintuitivo. Si lascia giocare bene e non è molto difficile se impostato alla media difficoltà. Offre un'esperienza rifinita e un sistema di progressione della modalitàmolto profondo. Anche se idei personaggi non sono al top, tecnicamente risulta buono e saprà di sicuro soddisfare i suoi fan.

