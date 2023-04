PUBG MOBILE e BERBRICK insieme per portare le iconiche figure sul campo di battaglia

PUBG MOBILE, uno dei videogiochi mobile più popolari al mondo, unisce le forze con BE@RBRICKper portare sul campo di battaglia alcuni degli oggetti da collezione più ricercati al mondo.





Progettati e prodotti dall’azienda giapponese MEDICOM TOY CORPORATION, le figure da collezione BE@RBRICK debuttano oggi su PUBG MOBILE! Affrontando i match battle royale su Erangel, i giocatori troveranno casualmente tre tipi di BE@RBRICKgiganti sparsi per la mappa. Interagendo con essi, i giocatori potranno ottenere risorse corrispondenti al tipo di BE@RBRICK trovato.

Additionally, four BE@RBRICK companions will be available to join players on the battlegrounds - Level 3 Helmet BE@RBRICK Buddy, Ghillie Suit BE@RBRICK Buddy, Underworld Guide BE@RBRICK Buddy, and Air Drop BE@RBRICK Buddy - as well as a collection of brand new items, allowing players to show off their very own in-game PUBG MOBILE-themed BE@RBRICK collectibles!

Inoltre, saranno disponibili quattro companion BE@RBRICK di livello 3 che si uniranno ai giocatori sui campi di battaglia - Helmet BE@RBRICK Buddy, Ghillie Suit BE@RBRICK Buddy, Underworld Guide BE@RBRICK Buddy e Air Drop BE@RBRICK Buddy - e una collezione inedita che permetterà ai giocatori di sfoggiare in-game i propri oggetti BE@RBRICK a tema PUBG MOBILE!

“Siamo entusiasti di fornire una nuova piattaforma a questi collezionabili esclusivi e di introdurre un marchio davvero all'avanguardia in PUBG MOBILE", ha dichiarato Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing, Tencent Games. “BE@RBRICK realizza prodotti unici e originali, spingendo al limite i confini della creatività in ambito collezionabili, proprio come noi stiamo facendo per il genere battle royale. Sono il partner perfetto per PUBG MOBILE e non vediamo l'ora che i giocatori trovino questi oggetti esclusivi e abbiano la possibilità di possedere un pezzo di storia dell'arte partecipando alle attività in-game per qualificarsi all'acquisto di un'edizione limitata di BE@RBRICK fisica per PUBGMOBILE”.

"Siamo onorati di collaborare con PUBG MOBILE per presentare BE@RBRICK ai giocatori di tutto il mondo", ha dichirato Tatsuhiko Akashi, MEDICOM TOY CORPORATION President & CEO. "È stato un piacere lavorare con PUBG MOBILE su questa entusiasmante partnership per permettere ai fan di interagire con BE@RBRICK in un modo completamente nuovo".

L'evento BE@RBRICKdebutta oggi, 14 aprile 2023, su PUBG MOBILE e sarà disponibile fino al 15 maggio 2023. I giocatori potranno acquistare companion e oggetti BE@RBRICKfino al 31 maggio 2023.

What’s more, PUBG MOBILE’s BE@RBRICKs will soon make their debut in the real world! To qualify to purchase a physical version of the limited edition PUBG MOBILE Air Drop BE@RBRICK, players will need to join in the in-game activities coming soon to PUBG MOBILE. Stay tuned on PUBG MOBILE social channels for more information.

Infine, i BE@RBRICKdi PUBG MOBILE saranno presto presentati nel mondo reale! Per poter acquistare una versione fisica dell'edizione limitata di PUBG MOBILE Air Drop BE@RBRICK, i giocatori dovranno partecipare alle attività in-game in arrivo su PUBG MOBILE. Rimanete sintonizzati sui canali sociali di PUBG MOBILE per ulteriori informazioni.









PUBG MOBILE è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store.

Altre News per: pubgmobileberbrickinsiemeportareiconichefigure