PUBG Mobile porterà The Boys in battaglia durante l'evento Supe Spree

I contenuti esclusivi di PUGB Mobile e The Boys saranno disponibili da questa settimana



Oggi PUBG MOBILE, uno dei giochi mobile più famosi al mondo, ha annunciato una collaborazione con Prime Video, Sony Pictures Consumer Products e Sony Pictures Television che permetterà ai giocatori di accedere a contenuti esclusivi di The Boys, sovversiva serie di supereroi candidata agli Emmy.In occasione della premier della terza stagione di The Boys, in arrivo dal 3 giugno su Prime Video, i giocatori potranno ottenere una serie di oggetti esclusivi, incluso gli iconici costumi di Patriota, Starlight e Soldier Boy, oltre a skin per le armi, zaini, un incredibile paracadute in versione ‘Super’ e tanto altro.A partire dall’8 giugno, i giocatori potranno partecipare all’evento “Supe Spree”, dove si potranno unire all’antieroe di The Boys, Billy Butcher, in modo da creare la loro squadra e investigare sulle malefatte dei Super. All’interno del gioco, una serie di orribili omicidi irrisolti sta improvvisamente colpendo NYC. I corpi mutilati di alcuni broker di Wall Street e dei loro clienti cominciano ad apparire in tutta la città.

La polizia non ha indizi e i funzionari della città chiedono risposte. Per completare ogni sfida, i giocatori dovranno collaborare con i personaggi di The Boys o con i loro amici in-game per svelare la verità. I giocatori raccoglieranno prove, sbloccheranno storie e infine sveleranno il supereroe che si cela dietro questi attacchi efferati per guadagnare i Billy Butcher's Duds. L'integrazione prevede anche una serie di sfide settimanali, che offriranno ai giocatori ulteriori opportunità di guadagnare benefici e premi aggiuntivi per un periodo di tempo limitato.“The Boys è uno show televisivo che ha rivoluzionato per sempre l’industria dell’intrattenimento con il suo irriverente punto di vista sui supereroi,” dichiara Anthony Crouts, Senior Director of Marketing di PUBG MOBILE. “Siamo sempre alla ricerca di nuovi i interessanti contenuti da fornire ai nostri giocatori e questa collaborazione ci garantisce l’incredibile opportunità di integrare in tempo reale elementi della nuova stagione di The Boys direttamente in PUBG MOBILE.”I contenuti della collaborazione fra PUBG MOBILE e The Boys saranno disponibili dal 3 giugno al 3 per i giocatori in Nord America, Sud America ed Europa. PUBG MOBILE è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store.

