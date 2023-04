Nuovi titoli Bandai Namco disponibili su GeForce NOW

GeForce NOW native 4K streaming arriva sulle TV LG Smart, assieme a sette nuovi giochi che si uniscono alla libreria in cloud questa settimana.

Questo GFN Thursdaydà un caloroso benvenuto su GeForce NOW a Bandai Namco Europe, iniziando una nuova avventura assieme a nuovi rinomati titoli, tra cui la serieLittle Nightmares, Get Even e 11-11 Memories Retold.

L’acclamato titolo Little Nightmares è un gioco di avventura a rompicapi, ambientato in un mondo distorto e da incubo. Entra nel mondo della serie con la possibilità di eseguire lo streaming su più dispositivi, senza doverti preoccupare dei tempi di download o delle specifiche di sistema. La Enhanced Edition di Little Nightmares II dispone anche di RTX ON per creare un ulteriore livello di inquietante e tenebroso realismo, solo pergli utenti Ultimate e Priority.

Inoltre, per gli utenti Ultimate, arriva il native Streaming 4K tramite GeForce NOW, già disponibile in più di 80 paesi su alcuni dispositivi Smart TV LG 2023. Gioca in streaming con oltre 1.000 giochi che possiedono una risoluzione 4K a dir poco straordinaria, a partire proprio dall'anteprima del nuovo aggiornamento Ray Tracing: Overdrive Mode per Cyberpunk 2077.

Con tutti questi nuovi modi per giocare in streaming e tutti questi nuovi giochi disponibili, sarà un fine settimana entusiasmante per i membri GeForce NOW. Dai un'occhiata alla lista completa dei giochi di questa settimana per vedere quali altri titoli di Bandai Namco Europe si uniranno al Cloud:

MORDHAU (Nuovo lancio su Epic Games Store

(Nuovo lancio su DE-EXIT - Eternal Matters (Nuovo lancio su Steam

(Nuovo lancio su 11-11 Memories Retold ( Steam )

canVERSE ( Steam )

Get Even ( Steam )

Little Nightmares ( Steam )

Little Nightmares II ( Steam )

