SYNCED: la solo mode in demo per un periodo di tempo limitato

In attesa del lancio completo, previsto per questa estate, i giocatori possono provare la solo-mode di SYNCED grazie a una demo esclusiva e a tempo limitato. Disponibile su Steam da oggi (12 aprile) al 19 aprile, la demo permette di provare il gameplay di SYNCED in solo e di sperimentare gli ultimi aggiornamenti in-game, tra cui la nuovissima abilità "Nano Leap" e inedite mod per le armi.

Sviluppato da NExT Studios e pubblicato da Level Infinite, SYNCED è un innovativo sparatutto sci-fi che permette ai giocatori di sfruttare a proprio vantaggio la forza del nemico. L'uscita di SYNCED è prevista per quest'estate su PC, mentre le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S arriveranno nel corso dell'anno.

