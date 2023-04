Rusted Moss ora disponibile su Steam

Un metroidvania ispirato da racconti popolari e paesaggi desolati

PLAYISM, il più antico editore indie del Giappone, è entusiasta di annunciare che Rusted Moss, un Metroidvania ricco di azione ispirato a racconti popolari e paesaggi desolati, è ora disponibile su Steam.

Già individuato dai fan dei Metroidvania e dagli Speedrunners, Rusted Moss coinvolge il giocatore in frenetiche e infernali boss fights, mentre ci si muove rapidamente insieme al proprio rampino attraverso paesaggi desolati e intrisi di malinconia. Facile da imparare, difficile da padroneggiare - Rusted Moss offre una sfida e una scarica adrenalinica, ma le sue opzioni di accessibilità consentono anche un approccio più rilassato.

Il team di sviluppo di Rusted Moss è un gruppo tutto al femminile e composto da tre amiche - Faxdoc, Happysquared e Sunnydaze. Appassionate di game jams si sono incontrate mentre partecipavano alla GM48 Game Jam, una maratona di 48 ore con GameMaker Studio. La squadra ha iniziato a lavorare su Rusted Moss, basato sulla meccanica “a gancio” con la quale Faxdoc aveva già giocato, e che tutti hanno pensato fosse divertente.

"Quando abbiamo rilasciato la nostra demo e visto l'accoglienza che ha avuto, siamo rimaste così sorprese ed entusiaste di vedere il sostegno che stavamo ottenendo. È stato molto incoraggiante e ci ha spinte davvero ad esplorare strade ed espandere il gioco in un modo che i nostri piani originali non avevao previsto. È iniziato un viaggio nello sviluppo di poco più di un anno, quando originariamente avevamo pianificato di lavorare su Rusted Moss solo per pochi mesi!" Il team di sviluppo di Rusted Moss dice e continua:

"Il feedback dei giocatori delle demo ci hanno dato la fiducia e l'incoraggiamento necessari per aiutarci a creare il gioco più grande che ognuno di noi ha mai provato a fare. Ora che il rilascio è dietro l'angolo, anche se siamo una piccola squadra, speriamo che la nostra consegna possa essere in grado di pagare e soddisfare coloro che ci hanno sostenuto lungo la strada."

Caratteristiche principali di Rusted Moss:

Platform creativo che si concentra sul rampino (No classico doppio salto!).

Combattimenti tra boss ispirati ai giochi “bullet-hell”.

Oggetti unici nel loro genere!

Gli oggetti sono anche benedizioni che danno al personaggio abilità speciali.

Personalizza il tuo stile di gioco!

Un bellissimo ambiente desolato da esplorare!

Guarda il trailer di Rusted Moss: https://youtu.be/iteSJWwSaAg



Altre News per: rustedmossdisponibilesteam