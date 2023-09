GRAVIATORS è ora disponibile su Steam

Lo sviluppatore indipendente Couch in the Woods è felice di pubblicare il suo gioco d'azione retrò e fantascientifico GRAVIATORS su Steam.







GRAVIATORS è un gioco di sport a squadre ad arene, facile da imparare e da padroneggiare, ambientato nello spazio. Se stai cercando un titolo di eSport casual e amichevole, non devi cercare oltre perché GRAVIATORS soddisferà la tua voglia di competizione.

GRAVIATORS ti offre un parco giochi cosmico in cui si cempete in arene simili a flipper, sfruttando la forza di gravità e impiegando abilità tattiche a scudi. Una miscela di competizione ad alto ritmo e ad alta energia con meccaniche strategiche ed emozionanti per un gameplay creativo, rendono GRAVIATORS un gioco perfetto per serate casual con gli amici.

“Anche se dovessi incontrare la sconfitta, riuscirai ad apprezzare l'abbraccio della gravità, facendo orbitare la palla spaziale attorno a te. Adattati agli oggetti e troverai un modo per aggirarli o attraversarli. Svuota la tua mente, sii senza massa. Senza peso, come la gravità.” Couch in the Woods, ispirati agli onorevoli insegnamenti di Bruce Lee

Guarda l’ultimo trailer di GRAVIATORS su YouTube: https://www.youtube.com/watch? v=jBqFj-x17mI

Gioco

Usa la speciale gravità delle tue capsule spaziali e le abilità dello scudo per controllare la palla, lanciarla nel buco nero dell'avversario e segnare punti. Porta i tuoi amici sul divano per competere l'uno contro l'altro o contro altre squadre online. Gioca da solo contro l'IA o contro altri giocatori online: la scelta e il divertimento sono illimitati! GRAVIATORS ha 3 diverse modalità di gioco:

Vs Arena : distruggi gli scudi attorno al buco nero dei tuoi avversari per ottenere punti temporanei. Spara all'interno del buco nero per segnare goal e aggiungere i tuoi punti al tabellone segnapunti!

distruggi gli scudi attorno al buco nero dei tuoi avversari per ottenere punti temporanei. Spara all'interno del buco nero per segnare goal e aggiungere i tuoi punti al tabellone segnapunti! Arena Planetaria : gli obiettivi si trovano su ciascun lato dello schermo e il campo di gioco è diviso da un buco nero. Usalo per dare alla palla un po' di potenza in più! Distruggi gli scudi e segna gol per aggiungere punti al tabellone segnapunti!

gli obiettivi si trovano su ciascun lato dello schermo e il campo di gioco è diviso da un buco nero. Usalo per dare alla palla un po' di potenza in più! Distruggi gli scudi e segna gol per aggiungere punti al tabellone segnapunti! Pioggia di meteoriti : proteggi il tuo pianeta e sopravvivi a ondate di asteroidi in arrivo! Distruggili rapidamente per aumentare il moltiplicatore. Con ulteriori ondate, nuovi tipi di asteroidi e nuovi oggetti vengono aggiunti al gioco.





GRAVIATORS ha appena pubblicato la sua colonna sonora digitale che può essere ascoltata in streaming su Apple Music, Spotify o acquistata su iTunes Store o Steam.

