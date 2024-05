SERUM è ora disponibile su Steam!

Preparati per un viaggio coinvolgente in cui il tempo è il tuo nemico in un mondo mutato e minaccioso

Game Island, in collaborazione con Toplitz Productions, è lieta di annunciare che il loro coinvolgente gioco di avventura di sopravvivenza basato su una trama per giocatore singolo SERUM è ora disponibile per PC tramite Steam Early Access.

SERUM catapulta il giocatore a capofitto in una narrazione oscura e intrigante guidata da una meccanica di gioco unica: un misterioso elisir (siero) è essenziale per la sopravvivenza, un'ancora di salvezza da iniettare regolarmente come tregua momentanea da un mondo infetto. I giocatori scopriranno rapidamente come questo liquido vitale può prolungare la loro esistenza, amplificare le loro abilità e migliorare il loro arsenale di armi mortali realizzate a mano mentre scoprono una cospirazione governativa. Questo è un viaggio adrenalinico, pieno di intrighi, pericoli e l'instancabile ricerca della sopravvivenza sotto la pressione del tempo in una natura selvaggia contaminata.

Durante il periodo di accesso anticipato, lo sviluppatore Game Island cercherà di espandere le funzionalità e le risorse disponibili per i giocatori e ha anche rivelato la roadmap di accesso anticipato di Serum, che include piani per portare una modalità cooperativa fino a 4 giocatori entro la fine dell'anno.

Inizialmente, continueranno i miglioramenti della qualità della vita, la correzione dei bug e il feedback della community, seguiti dall'introduzione di ulteriori traduzioni e risultati . La tabella di marcia rivela anche nuove opzioni di combattimento con trappole mortali e un rinnovamento pianificato dell'interfaccia utente , che miglioreranno ulteriormente l'esperienza del giocatore nei prossimi mesi.

La tabella di marcia delinea anche un nuovo livello impegnativo sotto forma di un bioma canyon con nuovi avversari mutati e ulteriori rivelazioni sul mutageno che costituisce la base della storia principale e della serie di missioni del gioco.

Alla base della narrativa oscura di SERUM c'è l'esclusivo sistema di creazione del gioco. I giocatori dovranno esplorare il mondo in frantumi, cacciando e piazzando trappole per creature mutate al fine di raccogliere fonti di siero per creare ricette essenziali, ognuna delle quali garantisce abilità distinte e cruciali per superare la vasta gamma di nemici mutati e pericoli che si nascondono nel mondo mortale. ambiente. Contro il ticchettio del tempo, dovranno procurarsi quella dose di siero vivificante e cercare vari indizi per risolvere la catastrofe umana e informazioni sull'infezione nota come Blight. La gestione delle risorse, le tattiche astute e l'attenta gestione del tempo entrano in gioco nella lotta per la sopravvivenza.

" SERUM segna il nostro ingresso strategico nel panorama dei giochi di sopravvivenza, offrendo ai giocatori un viaggio coinvolgente dove il tempo è un avversario implacabile. L'intricata miscela di una trama misteriosa e l'urgenza della sopravvivenza conferisce un sapore unico all'esperienza di gioco", ha commentato Matthias Wuensche, Amministratore delegato della Toplitz Productions.

SERUM è disponibile su PC Early Access su Steam al prezzo di € 24,99, con uno sconto di lancio del 20% per due settimane.

È inoltre possibile acquistare una Serum Ultimate Edition su Steam e include un codice della storia di Serum , un libro sui cocktail digitali di Serum e una guida ufficiale di Serum. L'edizione Serum Guide include la guida ufficiale e fornisce intuizioni e strategie degli esperti.

Guarda il trailer del gameplay in accesso anticipato qui: