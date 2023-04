SINTONIZZATEVI SULLO STREAMING DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI POKEMON EUROPEI IN DIRETTA DA LONDRA, DAL 14 AL 16 APRILE 2023

I fan e gli Allenatori di Pokémon si troveranno questo fine settimana all'ExCel di Londra per partecipare ai Campionati Internazionali Pokémon Europei dal 14 al 16 aprile. Chi non può partecipare, potrà seguire l'azione in diretta da casa tramite Twitch. Alcuni dei migliori Allenatori di Pokémon al mondo si sfideranno nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, nei videogames Pokémon Scarlatto e in Pokémon Violetto, in Pokémon GO e, per la prima volta in un Campionato Internazionale, in Pokémon UNITE.



La diretta streaming sarà disponibile ogni giorno del torneo e sarà trasmessa solo in inglese sui seguenti canali:



Streaming del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: Twitch.tv/PokemonTCG

Commentatori: Adam Watson, Joe Bernard, Kyle Sabelhaus, Ross Gilbert, Shelbie Bou

Venerdì 14 aprile: dalle 9:00 alle 21:00 BST

Sabato 15 aprile: dalle 9:00 alle 21:00 BST

Domenica 16 aprile: le finali iniziano alle 10:00 BST su Twitch.tv/Pokemon



Streaming di Pokémon GO: Twitch.tv/PokemonGO

Commentatori: Amanda L., Amandie, Caleb Peng, Ryan Hackel, Will Dunphy

Venerdì 14 aprile: dalle 9:00 alle 21:00 BST

Sabato 15 aprile: dalle 9:00 alle 21:00 BST

Domenica 16 aprile: le finali iniziano alle 10:00 BST su Twitch.tv/Pokemon



Streaming di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: Twitch.tv/Pokemon

Commentatori: Adam Dorricott, Kosta, Lee Provost, Lou Ackos-Cromie, Rosemary Kelley

Venerdì 14 aprile: dalle 9:00 alle 21:00 BST

Sabato 15 aprile: dalle 9:00 alle 21:00 BST

Domenica 16 aprile: le finali iniziano alle 10:00 BST su Twitch.tv/Pokemon



Streaming di Pokémon UNITE: Twitch.tv/PokemonUnite

Commentatori: Christoph Gowitzke, Joshua Hiebert, Jake Sprague, Kirk Dubé

Venerdì 14 aprile: dalle 9:00 alle 21:00 BST

Sabato 15 aprile: dalle 9:00 alle 21:00, dai Quarti di finale alle Finali



Tenetevi aggiornati sulle ultime novità dei Campionati Internazionali Pokémon Europei 2023 qui e per saperne di più sul Programma Play! Pokémon

