CAMPIONATI INTERNAZIONALI EUROPEI POKÉMON

POKÉMON CELEBRA L’ECCELLENZA COMPETITIVA AI CAMPIONATI INTERNAZIONALI EUROPEI POKÉMON 2025

Mentre i migliori concorrenti conquistavano la vittoria, The Pokémon Company International annunciava nuovi contenuti dedicati ai più celebri Allenatori e rivelava dettagli sui Campionati Mondiali Pokémon di Anaheim, in California.

Dopo tre giorni di frenetiche competizioni che hanno visto oltre 5.500 giocatori provenienti da tutto il mondo affrontarsi a Londra dal 21 al 23 febbraio 2025, The Pokémon Company International ha incoronato i vincitori dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025 per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, nonché Pokémon GO e Pokémon UNITE.I vincitori dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025 sono: Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Junior :

1° posto: Oliver Cahill [UK]

2° posto: Andreas Ketels [BE]

Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Senior :

1° posto: Gabriel Fernandez [BR]

2° posto: Nathan Osterkatz [US]

Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Master :

1° posto: Ryuki Okada [JP]

2° posto: Natalie Millar [AU]

Videogiochi - Categoria Junior :

1° posto: Fabian Musikant [DE]

2° posto: Ismael Hoggui [FR]

Videogiochi - Categoria Senior :

1° posto: Ian Larson [US]

2° posto: Louis Fontvieille [FR]

Videogiochi - Categoria Master :

1° posto: Wolfe Glick [US]

2° posto: Dylan Yeomans [UK]

Pokémon GO :

1° posto: Leo “P4T0M4N” Marín Torres [ES]

2° posto: Cedric “Zzweilous” Voigt [DE]

Pokémon UNITE :

1° posto: Luminosity [North America]

2° posto: Peru Unite [Latin America – South]

Durante la cerimonia di chiusura, The Pokémon Company International ha fatto un annuncio che promette di deliziare i fan delle competizioni Pokémon: l’arrivo di Verso i Mondiali - Videogiochi Pokémon.Verso i Mondiali - Videogiochi Pokémon è il nuovo capitolo della docuserie Pokémon Verso i Mondiali. La nuova stagione comprende tre episodi in cui concorrenti dei videogiochi Pokémon, commentatori e professori condivideranno successi e aspirazioni. I nuovi episodi saranno trasmessi settimanalmente sul canale ufficiale Pokémon di YouTube da venerdì 7 marzo 2025, a partire dall’episodio 1: “I migliori al mondo”.

Le iscrizioni per gli spettatori dei Campionati Mondiali Pokémon 2025 stanno per aprirsi.

I Campionati Mondiali Pokémon 2025 in programma ad Anaheim, in California, dal 15 al 17 agosto 2025 ha svelato le speciali illustrazioni realizzate per l’evento: Pikachu, Jigglypuff e Machamp in viaggio con gli amici verso la California a bordo di un’elettrizzante cabriolet gialla. Il trailer ha anche annunciato che le iscrizioni alla lista degli interessati a partecipare ai Campionati Mondiali Pokémon 2025 come spettatori si apriranno a marzo 2025.

Dal prossimo mese, iscrivendosi attraverso worlds.pokemon.com/it-it, gli Allenatori di Pokémon che desiderano assistere all’evento parteciperanno automaticamente a un sorteggio per la possibilità di acquistare biglietti dell’evento.

POKÉMON DAY 2025 - THE POKÉMON COMPANY INTERNATIONAL ANNUNCIA UNA NUOVA PRESENTAZIONE POKÉMON PRESENTS In vista del Pokémon Day, che si terrà il 27 febbraio 2025, The Pokémon Company International ha annunciato una serie di iniziative dedicate ai fan, offrendo agli Allenatori di tutto il mondo l'opportunità di interagire con il marchio Pokémon in modi completamente nuovi.

CAMPIONATI INTERNAZIONALI EUROPEI POKÉMON 2025 - I fan in ogni parte del mondo potranno entrare nel vivo dell’azione dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025 in tempo reale da Londra, seguendo la trasmissione in inglese sui canali ufficiali Pokémon dal 21 al 23 febbraio 2025. Durante questi tre giorni di sfide mozzafiato, provetti Allenatori si affronteranno nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in Pokémon GO e Pokémon UNITE, con l’opportunità di qualificarsi per i Campionati Mondiali Pokémon 2025 che si terranno ad Anaheim, in California.

Tour di Pokémon GO: Unima - Globale - Su Pokémon GO è tutto pronto per uno degli eventi più attesi dell’anno, il Tour di Pokémon GO: Unima, che avrà inizio da venerdì 21 febbraio con due eventi live a Nuova Taipei (Taiwan) e Los Angeles (California U.S.A.) e proseguirà con un evento Globale di due giorni dal 1 al 2 marzo.