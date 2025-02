CAMPIONATI INTERNAZIONALI EUROPEI POKÉMON 2025

I fan in ogni parte del mondo potranno entrare nel vivo dell’azione dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025 in tempo reale da Londra, seguendo la trasmissione in inglese sui canali ufficiali Pokémon dal 21 al 23 febbraio 2025.

Durante questi tre giorni di sfide mozzafiato, provetti Allenatori si affronteranno nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in Pokémon GO e Pokémon UNITE, con l’opportunità di qualificarsi per i Campionati Mondiali Pokémon 2025 che si terranno ad Anaheim, in California. Gli spettatori che seguiranno l’evento da casa potranno ottenere omaggi virtuali ispirati ai Campionati.Le ricompense virtuali includono codici per una carta rara illustrazione speciale di Eevee-ex nel GCC Pokémon Live e il Jumpluff schierato ai Campionati Internazionali Latinoamericani 2025 dal tre volte campione degli Internazionali Marco Silva. Inoltre, i fan che seguiranno le gare del GCC Pokémon su Twitch riceveranno altre sorprese del GCC Pokémon Live, mentre chi seguirà le gare di Pokémon GO potrà aggiudicarsi una ricerca a tempo con Jumpluff, questa volta ispirato alla squadra di MartoGalde, che ha vinto i Campionati Internazionali Latinoamericani 2025.Programma streaming in inglese (gli orari sono riportati in ora italiana) GCC Pokémon

Canali dedicati al GCC Pokémon : Twitch.tv/PokemonTCG, YouTube.com/Pokemon

: Twitch.tv/PokemonTCG, YouTube.com/Pokemon Commentatori: Ross Gilbert (@thewossy), Pablo Meza (@tablemon), Alex Dao (@DaoTCG), Amy Wosley (@Pumpkaamy), Adam Watson (@Scarzig)

Venerdì 21 febbraio dalle 10:00 alle 22:00

Prima giornata di round alla svizzera

Sabato 22 febbraio dalle 10:00 alle 21:00

Seconda giornata di round alla svizzera

Migliori 8 e migliori 4

Domenica 23 febbraio alle 13:30

Iniziano le finali su Twitch.tv/PokemonTCG e YouTube .com/Pokemon

Videogiochi Pokémon

Canali dedicati ai videogiochi Pokémon : Twitch.tv/PokemonTCG, YouTube. com/Pokemon

: Twitch.tv/PokemonTCG, YouTube. Commentatori: Charlie Merriman (@Chazingdra), Ben Kyriakou (@tapu_kyriakou), Labhaoisa Akcos-Cromie (@louthepikachu), Lee Provost (@osirusvgc), Sierra Dawn (@sierradawnx3)

Venerdì 21 febbraio dalle 10:00 alle 20:00

Prima giornata di round alla svizzera

Sabato 22 febbraio dalle 10:00 alle 21:00

Seconda giornata di round alla svizzera

Migliori 8 e migliori 4

Domenica 23 febbraio alle 17:00

Iniziano le finali su Twitch.tv/PokemonTCG e YouTube .com/Pokemon

Pokémon GO

Canali dedicati a Pokémon GO : Twitch.tv/PokémonGO, Youtube.com/Pokemon

: Twitch.tv/PokémonGO, Youtube.com/Pokemon Commentatori: Will Dunphey (@SpeediestChief2), Leonard König (@KoningLionheart), Ryan Hackeley (@ZyoniK_), Amanda Lundberg (@lundberger), Pedro Pablo Carrizo Alarcón (@swaggron333)

Venerdì 21 febbraio dalle 10:00 alle 20:00

Fase a gironi

Sabato 22 febbraio dalle 10:00 alle 21:00

Fase a gironi fino ai migliori 3

Domenica 23 febbraio alle 11:30

Iniziano le finali vincitori, le finali perdenti e la finalissima su Twitch.tv/PokemonTCG e YouT ube.com/Pokemon

Pokémon UNITE

Canali dedicati a Pokémon UNITE : Twitch.tv/PokemonUNITE, YouTube.com/PokemonUNITE

: Twitch.tv/PokemonUNITE, YouTube.com/PokemonUNITE Commentatori: Jake “Spragles” Sprague (@spragels), Kirk “Doobsnax” Dubé (@doobsnax), Joshua “Zoinks” Hiebert (@ZOINKScasts), James “Reliq” Kirk (@justreliq)

Venerdì 21 febbraio dalle 10:00 alle 21:00

Fase a gruppi

Sabato 22 febbraio dalle 10:00 alle 21:00

Fase a gironi

Domenica 23 febbraio alle 10:00

Iniziano le finali su Twitch.tv/PokemonTCG e YouTube .com/Pokemon

