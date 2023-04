VTECH ELECTRONICS ARRIVA IN ITALIA

VTECH ELECTRONICS SCEGLIE TOYS MILANO & BAY-B COME PALCOSCENICO PER IL LANCIO SUL MERCATO ITALIANO



La multinazionale leader nel settore dei giocattoli elettronici per l’apprendimento arriva in Italia ed esordisce con la sua innovativa gamma di prodotti, completamente localizzata per il mercato italiano, nell’ambito dell’evento B2B più atteso dell’anno.

Già presente in 14 Nazioni, arriva finalmente in Italia VTech Electronics, leader mondiale nella progettazione e produzione di giocattoli educativi elettronici capaci di accompagnare i bambini in tutte le fasi dell’apprendimento. Per il lancio sul mercato italiano, l’azienda ha scelto come scenario quello di Toys Milano & Bay-B, evento B2B unico nel settore che avrà luogo il 16 e 17 aprile a Milano presso l’Allianz MiCo di fieramilanocity. Giunta alla sua 6a edizione, la fiera firmata Salone Internazionale del Giocattolo e organizzata in stretta collaborazione con Assogiocattoli si configura come punto di riferimento e appuntamento imprescindibile per aziende, stakeholder e addetti ai lavori pronti a intessere nuovi rapporti commerciali.



Ogni generazione ha memoria del desiderio e della gioia di ricevere, sotto l’albero di Natale o per il proprio compleanno, giocattoli che si integrassero con le tecnologie all’avanguardia del loro tempo, che li facessero sentire maggiormente vicini ai più grandi e che aprissero nuove possibilità immaginative. Con oltre 45 anni di attività, i giocattoli VTech Electronics colorano i ricordi di innumerevoli adulti e bambini in ben 85 paesi, che sono man mano cresciuti e hanno imparato grazie agli innovativi prodotti targati VTech Electronics.



Fondata nel 1976 ad Hong Kong, VTech Electronics si è subito delineata come una realtà pionieristica nell’ambito dei giocattoli elettronici per l’apprendimento: con 30.000 dipendenti di cui 1.500 impegnati nell’R&D e grazie alla stretta collaborazione con educatori ed esperti della prima infanzia già in fase di ideazione, l’azienda è specializzata nello sviluppo di prodotti tecnologici che conciliano perfettamente valore educativo e divertimento, proponendo una scelta completa e progressiva a genitori consapevoli dell’importanza di accompagnare i propri figli attraverso le diverse fasi della loro crescita cognitiva ed emotiva.



“È con grande entusiasmo che avviamo la nostra nuova avventura in Italia,” commenta Maurizio Pardi, Country Manager VTech Electronics “siamo felicissimi di presentare i nostri prodotti, localizzati e pensati appositamente per il consumatore italiano, in un contesto emblematico come quello di Toys Milano & Bay-B, il più importante evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia. Siamo fiduciosi che l’occasione porterà a nuovi, proficui legami e a un ancor maggiore ottimismo rispetto alle possibilità di crescita che si delineano per VTech Electronics all’interno del mercato italiano”.









