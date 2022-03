Vasco Electronics annuncia novità nei traduttori vocali al MWC 2022

Vasco Electronics il secondo produttore al mondo di traduttori elettronici dotati di intelligenza artificiale, presenta Vasco Translator V4, una novità unica nel comparto dei traduttori universali in occasione del Mobile World Congress di Barcellona (stand 5D95, padiglione 5, piano terra), la più importante fiera dedicata alla tecnologia mobile dal 28 febbraio al 3 marzo.

Dal 2008 l’azienda lavora costantemente allo sviluppo e al miglioramento dei suoi prodotti affinché il numero di lingue supportate sia in costante aumento e la vasta expertise acquisita nel settore consenta di adattare i prodotti alle esigenze specifiche dei clienti. Attualmente, i traduttori Vasco Electronics consentono una comunicazione di livello madrelingua in oltre 70 lingue.

Il nuovo rivoluzionario traduttore universale, dotato di un design robusto, moderno e tascabile, permette di tradurre comodamente voce, foto e persino testi, novità quest’ultima davvero rivoluzionaria sul mercato. Supportando ben 108 lingue, offre a tutti la possibilità di sentirsi ovunque un vero cittadino del mondo grazie all’opportunità di comprendere ed essere compresi da oltre il 90% della popolazione mondiale.

Punto di forza del dispositivo è la SIM in dotazione che, grazie all’accordo con i principali operatori globali, offre gratuitamente un collegamento Internet illimitato per usufruire della traduzione in 200 paesi, senza dover cercare hotspot Wi-Fi o acquistare sim e sottostare a piani tariffari locali. Vasco Electronics è l'unica azienda al mondo a fornire gratuitamente la connessione internet per il funzionamento dei suoi traduttori con intelligenza artificiale, cosa che lo rende particolarmente apprezzato da viaggiatori, manager, operatori sanitari, forze dell’ordine e insegnanti. Vasco Translator V4 non teme gli imprevisti e le condizioni avverse: è resistente alla polvere, agli schizzi, alla pioggia e agli urti diventando così il compagno di viaggio ideale.

Grazie all’expertise di un team di appassionati, il nuovo dispositivo assicura traduzioni cristalline e di perfetta comprensione anche negli ambienti più rumorosi, come ad esempio strade trafficate o stazioni ferroviarie. Anche nelle giornate più frenetiche l’utilizzo di Vasco Translator V4 garantisce semplicità d’uso e una visualizzazione ottimale grazie allo schermo di grandi dimensioni che permette di interagire velocemente con l’interfaccia.

A conferma degli standard di qualità offerti dall’azienda, i traduttori Vasco Electronics sono stati insigniti di numerosi riconoscimenti quali il Red Dot Design Award, unanimemente riconosciuto come l’"Oscar del design”, assegnato al Vasco Translator M3 nel 2021 che nello stesso anno ha ricevuto anche il New York Product Design award e il premio GLOMO. Tra i riconoscimenti ricevuti negli anni, l’azienda vanta inoltre il Good Design Award.

Per conoscere le ultime novità di Vasco Electronics e scoprire da vicino i suoi rivoluzionari traduttori vocali con intelligenza artificiale è possibile visitare l’azienda al MWC (stand 5D95, padiglione 5, piano terra).

Disponibilità

Il nuovo Vasco Translator V4 sarà disponibile in primavera presso i rivenditori autorizzati e le principali piattaforme di ecommerce ad un prezzo di prevendita di 349 Euro IVA inclusa.

