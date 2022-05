Vasco Electronics: i suoi traduttori universali sono i compagni di viaggio ideali

Torna la voglia di viaggiare: i traduttori universali Vasco Electronics sono i compagni di viaggio ideali



Sentirsi sicuri all’estero in ogni circostanza senza barriere linguistiche:

grazie ai traduttori elettronici Vasco, gli amanti dei viaggi avranno il mondo in tasca

L’arrivo della bella stagione e il calo delle restrizioni legate al Covid hanno riacceso la voglia di ripartire, che si tratti di ritagliarsi qualche giorno di esplorazione o di godersi viaggi più prolungati in giro per il mondo. La conoscenza delle lingue straniere è importante per comunicare liberamente e viaggiare in tranquillità, ma quando questo non è possibile vengono incontro le potenzialità offerte dalla tecnologia. È il caso di Vasco Electronics , produttore leader mondiale di traduttori elettronici dotati di intelligenza artificiale che rappresenta il compagno di viaggio perfetto per abbattere le barriere linguistiche e sentirsi a proprio agio in qualsiasi contesto, ovunque nel mondo.

Tascabili, ultramoderni e semplici da usare, i traduttori Vasco Electronics permettono di tradurre comodamente voce, foto e persino testi, novità quest’ultima davvero rivoluzionaria sul mercato, supportando fino a 108 lingue per comprendere ed essere compresi da oltre il 90% della popolazione mondiale.

E se la preoccupazione principale all’estero è la connessione ad Internet, Vasco Electronics risponde efficacemente anche a questa esigenza: i traduttori universali dispongono infatti di una SIM per il collegamento Internet illimitato in 200 paesi per usufruire di traduzioni efficaci senza dover cercare hotspot Wi-Fi o sottostare a piani tariffari locali.

Viaggi e incomprensioni linguistiche: le occasioni in cui un traduttore Vasco sarà il tuo miglior alleato

Quante volte in viaggio capita di non riuscire a comprendere i receptionist dell’hotel o di non capire il menù di un ristorante tipico? Per non parlare degli imprevisti: perdersi in giro per una città o peggio ancora avere problemi di salute possono complicare un viaggio, a maggior ragione se si hanno difficoltà a comprendere una lingua o ad esprimersi correttamente.

Viaggiare con un traduttore Vasco Electronics a portata di mano permette di sentirsi tranquilli in qualsiasi circostanza, ecco quelle più comuni:

- Visitare un museo: la cultura è uno dei tasselli principali di un viaggio, eppure la barriera linguistica può rendere la visita di un museo più superficiale e meno appagante. Per godere appieno delle opere grazie alle descrizioni dei quadri esposti in museo, i traduttori Vasco Electronics consentono di scattare una foto ai pannelli informativi per usufruire nel giro di pochi secondi di una traduzione accurata e di perfetta comprensione.

- Ordinare al ristorante: viaggiare significa assaporare le specialità gastronomiche locali, ma non sempre è facile capire quale potrebbe essere il piatto più adatto alle proprie esigenze tra quelli presenti in menù. Chi soffre di allergie e intolleranze alimentari necessita ancor di più comprendere quanto c’è scritto e comunicare correttamente le proprie necessità alimentari. Con Vasco Electronics sarà possibile tradurre il menù senza problemi e chiedere maggiori dettagli al personale del ristorante senza imbarazzo.

- Tour della città: perdersi fa parte del viaggio e può essere un’occasione piacevole per scoprire scorci nascosti e lontani dalle rotte turistiche, ma quando è necessario tornare sulla traiettoria di viaggio è fondamentale riuscire a dialogare con le persone del posto in modo fluido. I traduttori Vasco Electronics assicurano traduzioni cristalline e di perfetta comprensione anche negli ambienti più rumorosi, come ad esempio strade trafficate o stazioni ferroviarie.

- Imprevisti medici: si spera che non succeda mai, ma quando capita di non essere in forma e si ha la necessità di consultare un medico durante un viaggio all’estero o semplicemente di dover acquistare dei medicinali in farmacia è fondamentale riuscire a descrivere le proprie condizioni di salute in modo chiaro. Anche chi conosce le lingue straniere può avere difficoltà nel descrivere un malessere particolare o mai riscontrato prima. In questi casi disporre di un traduttore affidabile può realmente fare la differenza.

- Vivere la meta da cittadino del mondo: quando si viaggia chiunque ha piacere di vivere e scoprire per qualche giorno le abitudini e le usanze locali. Sulle guide di viaggio pullulano i consigli sui migliori bar e discoteche in cui mescolarsi alle persone del posto, quale occasione migliore quindi per provare a scambiare due chiacchiere? Quando si è incerti rispetto alle proprie competenze linguistiche si rinuncia spesso ad esperienze di questo tipo, eppure è il modo migliore per entrare nel “mood” e magari stringere nuove amicizie. Con un traduttore Vasco Electronics in tasca tutto questo non sarà più motivo di ansie, bensì diventerà l’occasione ideale non soltanto per fare pratica con la lingua locale ma anche per vivere esperienze speciali.

Per conoscere le ultime novità di Vasco Electronics e scoprire da vicino i suoi rivoluzionari traduttori vocali con intelligenza artificiale è possibile visitare www.vasco-electronics.it

Vasco Electronics

Nelson Mandela diceva "Se parli a un uomo in una lingua che capisce, arriverai alla sua mente. Se gli parli nella sua lingua, arriverai al suo cuore".

Vasco è un’azienda internazionale specializzata nella progettazione di traduttori elettronici realizzati con tecnologia di ultima generazione, che consentono di comunicare in oltre 70 lingue. Convinti che la comunicazione sia la chiave per rendere migliore il nostro pianeta, la nostra mission è far dialogare e comprendere reciprocamente le persone. Con questo pensiero a mente, progettiamo i nostri traduttori elettronici avendo a cuore il benessere della società.

Con sede negli Stati Uniti e in Polonia, Vasco ha uffici commerciali in tutto il mondo: Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito, Giappone e Indonesia.

