Come sta Silvio Berlusconi? Ricoverato in terapia intensiva per un'infezione polmonare

Il leader di Forza Italia sta rispondendo alle cure

, leader di Forza Italia, è statoall'ospedale San Raffaele di Milano a causa di un'infezione polmonare, conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo.

Silvio Berlusconi ha la leucemia mielomonocitica cronica, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano a causa di un'infezione polmonare. Nonostante la sua condizione delicata, sembra rispondere bene alle cure e ha passato una notte tranquilla. Oggi vi saranno altri accertamenti e ci vorrà qualche giorno per permettere alle terapie in atto di dare qualche risultato.

Le parole del leader di Forza Italia

Durante una telefonata, come riportato da Il Giornale, Silvio Berlusconi ha detto: «Ce la farò anche stavolta. È dura ma ce la farò anche questa volta». Nonostante la sua situazione, Berlusconi è vigile e ha avuto modo di sentire i vertici del suo partito e di salutare telefonicamente Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Le dichiarazioni dei medici

I problemi fisici di Berlusconi sono la conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica, che non sta evolvendo in acuta. Il leader di Forza Italia è in terapia con un trattamento specialistico citoriduttivo, mirato a limitare gli effetti negativi dell'iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti. Lo ha spiegato il personale e primario della terapia intensiva Alberto Zangrillo e il primario di ematologia Fabio Ciceri, nel bollettino medico diffuso nel pomeriggio.

Le condizioni di Silvio Berlusconi sono monitorate costantemente dai medici, che stanno facendo il possibile per curarlo e farlo riprendere.

