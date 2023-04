Super Mario Bros. il Film Recensione

Un adattamento cinematografico da un videogioco praticamente perfetto!



Oggi vi parlo di, che esce oggi nelle sale italiane. È un film d'animazione diretto da. La storia si basa su Mario e Luigi che si mettono in viaggio per salvare la Principessa Peach. Nel cast ci sono Chris Pratt come Mario, Anya Taylor-Joy come Peach e Jack Black come

(due fratelli idraulici di Brooklyn) mentre lavorano sono risucchiati da un tubo verde che li trasporta in un'altra dimensione. Mario si ritrova neldove è portato al cospetto della principessa Peach.finisce nellae viene catturato da. Quest'ultimo gli rivela che ha intenzione di conquistare e dominare il Mondo dei Funghi. La principessainforma Mario che il malvagio Bowser vuole conquistare il suo regno e gli chiede di aiutarla. L'idraulico baffuto riuscirà a fermare Bowser e salvare su fratello

e Michael Jelenic hanno fatto un buon lavoro; Super Mario Bros. il Film ha una trama semplice adatta a grandi e piccini. L'opera è abbastanza fedele ale, strizza l'occhio sia ai giocatori attempati che a quelli novizi. Non a caso il film è strapieno di riferimenti presi direttamente dai vari giochi del franchise. Mario si troverà a saltare tra cubi, funghi, ostacoli e dovrà anche potenziarsi per fermare il malvagio. Tutte situazioni che i giocatori riconosceranno benissimo. Il team, Minions, Sing, ecc) è riuscito a creare un prodotto ottimo sul piano; le animazioni, i colori, le luci, ecc sono uno spettacolo per gli occhi.

Bene anche ilin italiano; forse un po' troppo marcato l'accento italo americano dei due fratelli. Nella versione italiana del film troviamo Claudio Santamaria nel doppiaggio di Mario,è la Principessa Peach, Emiliano Coltorti è Luigi, Fabrizio Vidale è Bowser e Nanni Baldini è Toad. Ottima la colonna sonora curata da. Infine, presenti siag che Yoshi, personaggi di fondo nella trama del film, che però si devono accontentare e sperare in un futuro seguito dove magari saranno più coinvolti.

è l'adattamento cinematografico da videogioco a film praticamente perfetto! Nintendo ehanno fatto un buon lavoro regalando un film ineccepibile, fedele e adatto sia ai nuovi giocatori che per quelli più nostalgici. Un prodotto tecnicamente eccelso rivolto a tutti chee appassiona nonostante la sua semplicità nella trama.