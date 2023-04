Design stabile e confortevole, audio immersivo: Sony presenta i nuovi auricolari true wireless WF-C700N con eliminazione del rumore, insieme a un’esclusiva versione Midnight Blue delle cuffie WH-1000XM5

Questo modello è l’ideale per chi vuole passare al mondo true wireless senza rinunciare a indossare un auricolare aderente e confortevole e a una qualità sonora immersiva, a prova di rumori esterni.

Comfort e qualità in formato tascabile

Gli auricolari WF-C700N sono progettati per garantire comfort e stabilità a chiunque li indossi. La struttura, infatti, è stata messa a punto studiando approfonditamente la conformazione dei padiglioni e la sensibilità auricolare, grazie a un immenso patrimonio di dati che Sony ha iniziato a raccogliere nel 1982, anno di lancio dei primi auricolari al mondo. WF-C700N coniuga una forma modellata sull’orecchio umano a un design ergonomico per assicurare la massima aderenza e non dover interrompere mai l’ascolto.

Abbastanza piccola e versatile da essere portata anche in tasca o nella borsa, la custodia di ricarica cilindrica è decorata con un motivo geometrico di grande classe ed eleganza.

La texture, la qualità e i colori di WF-C700N sono in perfetto equilibrio tra comodità e stile e, grazie alla possibilità di scegliere tra nero, bianco, lavanda e verde salvia, tutti troveranno il proprio colore preferito.

Più musica, meno rumori di sottofondo

La funzione di cancellazione del rumore degli auricolari filtra i suoni indesiderati per lasciare spazio solo alla musica. Ma si può anche scegliere di non perdere del tutto il contatto con il mondo esterno attivando la modalità Ambient Sound.

In modalità Ambient Sound, i microfoni per il feed-forward rilevano i suoni ambientali circostanti per regalare un’esperienza di ascolto più naturale e connessa con l’ambiente, da personalizzare direttamente attraverso l’app Sony | Headphones Connect. Grazie alla funzione Focus on Voice, inoltre, è possibile parlare e interagire, anche senza rimuovere gli auricolari: si può tranquillamente entrare in un bar, ordinare e subito dopo mettersi comodi per dedicarsi a un intrattenimento senza distrazioni.

I nuovi WF-C700N sono dotati anche di Adaptive Sound Control, che rileva la posizione e l’attività dell’utente, per regolare di conseguenza le impostazioni relative ai suoni ambientali. La funzione è in grado di riconoscere i luoghi frequentati più spesso, come l’ufficio, la palestra o il bar preferito, e personalizzare il suono in base alla situazione. In questo modo, ci si può spostare liberamente da un contesto all’altro, sempre in compagnia dei propri artisti o contenuti preferiti.

Massima qualità in ogni beat

L’elevata qualità sonora offerta dagli auricolari è frutto della tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) e dell’originale driver da 5 mm di Sony che, nonostante le dimensioni minime, sprigiona bassi potenti e incalzanti e voci straordinariamente nitide, valorizzando qualsiasi genere musicale o forma di intrattenimento. In più, l’app Sony | Headphones Connect consente di personalizzare le impostazioni di equalizzazione.

Un’esperienza di ascolto all’insegna della comodità

La batteria con 15 ore di autonomia, il grado di resistenza all’acqua IPX4 e le funzioni smart confermano che gli auricolari true wireless WF-C700N sono fatti apposta per la vita quotidiana.

Per la massima praticità, il modello WF-C700N è abilitato alla connessione Multipoint, ossia può essere associato a due dispositivi Bluetooth in contemporanea. Quando arriva una chiamata, ad esempio, gli auricolari riconoscono lo smartphone e vi si collegano in automatico.

La loro speciale struttura Wind Noise Reduction, inoltre, migliora la qualità delle voci nelle conversazioni, anche in presenza di vento.

È richiesta una ricarica con l’apposita custodia. 7,5 ore (auricolari) + 7,5 ore (custodia di ricarica) = 15 ore totali, con eliminazione del rumore e connessione Bluetooth attive. 10 ore (auricolari) + 10 ore (custodia di ricarica) = 20 ore con connessione Bluetooth attiva ed eliminazione del rumore disattivata. Le ore utili potrebbero variare rispetto a quelle indicate a seconda delle impostazioni delle funzioni degli auricolari e delle condizioni d’uso.

Protezione garantita in caso di schizzi d’acqua provenienti da qualsiasi direzione. La protezione non è garantita per il condotto sonoro (di uscita audio) degli auricolari. Custodia di ricarica non resistente all’acqua.

La funzione richiede un aggiornamento del firmware, che sarà reso disponibile Nell ‘estate 2023.

Disponibilità

Gli auricolari WF-C700N saranno disponibili a partire da aprile.

