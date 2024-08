Sony - auricolari true wireless WF-C510

Comfort e qualità tascabili: Sony amplia la gamma di auricolari true wireless con il modello WF-C510

Sony ha annunciato oggi il lancio degli auricolari true wireless WF-C510, che racchiudono la qualità audio del brand in dimensioni compatte. Con funzioni ottimizzate e un prezzo conveniente, i nuovi auricolari sono l’ideale per ascoltare musica tutto il giorno, grazie alla batteria a lunga durata e al design confortevole. ?

Compatti, leggeri e comodi

Gli auricolari WF-C510 hanno come punto di forza il comfort, grazie al design più piccolo e più compatto rispetto alle generazioni precedenti. Sono infatti il modello di auricolari di tipo chiuso di Sony1più piccolo di sempre, a garanzia di vestibilità stabile anche per chi ha orecchie di dimensioni minute. ? La forma modellata sull’orecchio e il design ergonomico offrono massima aderenza. La struttura è stata messa a punto studiando approfonditamente la conformazione dei padiglioni auricolari, sulla base dei dati raccolti da Sony a partire dal 1982, anno di lancio delle prime cuffie intrauricolari al mondo, e valutando la sensibilità auricolare delle diverse tipologie di orecchie. Il risultato è una forma confortevole per la maggior parte delle persone, a cui contribuiscono anche il design arrotondato e la finitura opaca. L’adozione di un pulsante piatto più ampio offre maggiore facilità di utilizzo per un ascolto senza interruzioni.

A essere più piccoli non sono soltanto gli auricolari, ma anche la custodia di ricarica. La forma cilindrica compatta è anche più sottile rispetto al modello precedente, il che rende la custodia più pratica da portare sempre con sé in tasca o nella borsa.

La batteria a lunga durata offre fino a 11 ore di ascolto ininterrotto2 e, con soli 5 minuti di ricarica rapida, assicura altri 60 minuti di riproduzione, così l’ascolto è garantito per tutto il giorno.

Disponibili in blu, giallo, nero e bianco, i nuovi auricolari offrono la possibilità di abbinare texture e colori per creare il look che più rispecchia il proprio stile.

Praticità nella vita di tutti i giorni

Il modello WF-C510 è compatibile con la connessione Multipoint di Sony, che permette il collegamento a due dispositivi Bluetooth® contemporaneamente, ed è dotato di modalità Ambient Sound, che consente di sentire i rumori dell’ambiente circostante mentre si ascolta la musica. Inoltre, attivando la funzione “Voice Focus”, è possibile captare le voci delle persone, eliminando al tempo stesso i rumori.

Le impostazioni audio si possono personalizzare dall’app Sony | Headphones Connect. L’equalizzatore, ad esempio, è personalizzabile in base al genere musicale e alle preferenze di ascolto personali.

Piccolo formato, grande sound ?

Le dimensioni compatte non compromettono assolutamente la qualità audio. Grazie alla tecnologia DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), gli auricolari offrono un’elevata qualità sonora, dando vita a un’esperienza di ascolto autentica. La calibrazione del suono, perfettamente bilanciata dalle alte alle basse frequenze, assicura una riproduzione chiara e naturale delle voci. ? ? Infine, la tecnologia 360 Reality Audio rende l’esperienza di ascolto più immersiva che mai.

Utilizzo quotidiano nel segno della facilità

Con il sistema “Quick Access” e la funzione Spotify Tap3, bastano pochi tocchi per far partire le proprie tracce preferite. ? E, grazie al grado di protezione IPX44, gli auricolari WF-C510 sono anche a prova di spruzzi d’acqua e sudore.

L’associazione al proprio dispositivo è semplicissima, grazie alle funzioni Fast Pair e Swift Pair, ed è anche possibile estrarre dalla custodia un solo auricolare e usarlo in maniera indipendente, l’ideale per i momenti multi-tasking.

Attenzione all’ambiente

Sony ha sviluppato il modello WF-C510 pensando sia allo stile che all’ambiente. Auricolari e custodia sono realizzati in parte con plastica riciclata, mentre gli imballaggi sono totalmente privi di plastica,56 a conferma dell’impegno di Sony volto a ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti e delle sue attività.

Disponibilità

Il modello WF-C510 sarà disponibile nei colori blu, giallo, nero e bianco a partire da settembre.