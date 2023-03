EA SPORTS PGA TOUR Nuovo trailer di gioco in vista del lancio + Road to the Masters Invitational da Augusta

EA ha pubblicato un nuovissimo video del gameplay del prossimo EA SPORTS PGA TOUR, in uscita venerdì 7 aprile su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Con la partecipazione del content creator TheApexHound, il video mostra molte delle incredibili caratteristiche di gioco che i giocatori avranno a disposizione quando EA SPORTS PGA TOUR verrà lanciato a livello globale la prossima settimana. I giocatori potranno dare un'occhiata ai famosi campi di Pebble Beach e Bay Hill e assistere a una partita multigiocatore online con la partecipazione del produttore Ben Ramsour. Il playthrough mostra le straordinarie immagini realistiche del gioco in arrivo e la tecnologia di mapping all'avanguardia. Potete vedere il trailer al link qui.





E, nel caso ve lo foste perso, la scorsa settimana l'Augusta National Golf Club ha annunciato che ospiterà il Road to the Masters Invitational, un evento ad invito trasmesso in diretta streaming lunedì 3 aprile alle 00:00 CEST. Sintonizzatevi per vedere il primo gameplay del prestigioso Augusta National e osservate i famosi partecipanti che si sfidano in EA SPORTS PGA TOUR.

Fateci sapere come possiamo aiutarvi a coprire ulteriormente EA SPORTS PGA TOUR in vista del lancio della prossima settimana!

Altre News per: sportstournuovotrailer