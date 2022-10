EA SPORTS PGA TOUR | Official Teaser Trailer

Un nuovo video teaser concede un primo sguardo all’Exclusive Masters Gameplay

Oggi, EA SPORTS ha permesso di dare un primo sguardo al prossimo capitolo del suo storico franchise di golf. Ufficialmente intitolato EA SPORTS PGA Tour, questo gioco di golf di nuova generazione sarà l'unico in cui gli appassionati di golf potranno giocare a tutti e quattro i principali campionati, tra cui il Masters Tournament, il PGA Championship, lo U.S. Open Championship e l'Open Championship. Il nuovo gioco sarà lanciato nella primavera del 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Realizzato con il motore Frostbite di EA per massimizzare la fedeltà visiva e le capacità di presentazione del gioco, EA SPORTS PGA Tour ricrea alcuni dei più grandi campi del mondo, come l'Augusta National, sede di uno dei tornei più prestigiosi di tutto il golf, The Masters, con un livello di dettaglio e bellezza senza precedenti.

EA SPORTS™ PGA Tour include anche i FedExCup Playoff completi e i relativi campi, oltre al THE PLAYERS Championship, come parte della sua stellare lineup di eventi. Il gioco includerà anche giocatori professionisti come l'ex campione dei Masters, Jordan Spieth, oltre a tonnellate di attrezzature e sponsor su licenza che riflettono l'esperienza del mondo reale. Gli appassionati di golf possono aspettarsi tutto questo e molto altro in EA SPORTS PGA Tour™, tra cui:

Eventi LPGA - Vivi sfide uniche ed eventi reali come l'Amundi Evian Championship, un torneo importante ricreato per la prima volta in un videogioco. Impersonate alcune delle migliori giocatrici, come Lexi Thompson e Jin-Young Ko, o create una vostra giocatrice con la nuova funzione Create-A-Player.

Dati ShotLink® e TrackMan - I golfisti del PGA TOUR saranno riprodotti in modo autentico come mai prima d'ora grazie a ShotLink powered by CDW, il sistema di punteggio in tempo reale di proprietà del PGA TOUR, e ai dati di TrackMan, leader mondiale nella misurazione del volo della palla in 3D e nell'analisi dello swing.

Grafica di nuova generazione - Utilizzando il motore Frostbite di EA, EA SPORTS PGA Tour sarà la riproduzione visivamente più sorprendente e accurata di molti dei campi più famosi del mondo, tra cui l'Old Course di St. Andrews Links e il Country Club di Brookline, Mass, e offrirà l'esperienza più coinvolgente e autentica possibile in cui i fan potranno giocare contro e nei panni di alcuni dei più grandi nomi del golf professionistico.

