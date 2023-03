Hunt: Shodown aggiornamento 1.12

L'aggiornamento 1.12 di Hunt: Showdown offre nuovi tutorial per i cacciatori alle prime armi, aggiunge missioni e ricompense inedite e molto altro ancora.

Hunt: Showdown, il pluripremiato sparatutto tattico in prima persona PvPvE di Crytek, riceve oggi un nuovo e corposo aggiornamento. L'Update 1.12 aggiunge due inedite Questline con nuove ricompense, apporta migliorie generali e bug fix e accelera notevolmente le fasi iniziali del gioco, con due nuovi tutorial rivolti ai neofiti.Caratteristiche principali dell’Update 1.12:Nuovi tutorialDue nuovi tutorial consentono ai giocatori di familiarizzare velocemente con il gameplay di Hunt. A guidare i nuovi cacciatori attraverso questi tutorial, l’Hunter veterano John Victor, doppiato da Doug Cockle (The Witcher). Il Tutorial Base spiega le meccaniche principali di Hunt, compresi i controlli di gioco, il gunplay, i mostri e altro ancora. Al primo completamento, i giocatori riceveranno un Hunter Tier 1 e le ricompense sbloccate durante il tutorial. Concluso il Tutorial Base, i giocatori potranno affrontare il Tutorial Avanzato, accessibile in ogni momento. Nel Tutorial Avanzato i giocatori dovranno localizzare, affrontare ed eliminare un Boss Target. Entrambi i Tutorial sono pensati per permettere ai giocatori di affinare rapidamente le proprie abilità prima di affrontare la battaglia nel Bayou.Nuove QuestlineL'aggiornamento 1.12 aggiunge due nuove Questline: The Ward of the Reptilian (attiva dal 29 marzo al 1 maggio 2023) e, a seguire, Vengeance of the Skinned (attiva dopo la fine della Questline). Le Questline, divise in sei atti, offrono ai cacciatori nuove attività e preziose ricompense, tra cui nuove armi variant, equipaggiamenti leggendari e altro ancora. Per la prima volta, i giocatori potranno completare insieme le missioni all'interno delle Questline, questo significa che tutti i membri della squadra contribuiranno allo stesso modo ai progressi ottenuti dal singolo. Ad esempio, se la vostra missione è “Uccidere i cacciatori nemici”, anche le uccisioni compiute dai compagni di squadra contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo personale.Nuovo Contratto WildcardSulla scia del successo dell'evento live Devil's Moon, che ha introdotto l'Inferno, alterazione della mappa disponibile solo in determinati periodi, l'aggiornamento 1.12 aggiunge l’opzione Contratto Wildcard, che consente ai cacciatori di giocare durante una specifica ora del giorno. Selezionando questo Contratto, i cacciatori si uniranno alla coda degli altri giocatori desiderosi di affrontare i pericoli del Bayou alla stessa ora del giorno.Migliorie per i Solo Player, Combat Log e altroL'aggiornamento 1.12 aggiunge la cronologia dei danni al combat log, come richiesto dai membri della community di Hunt: Showdown. I giocatori potranno ora rivedere i 90 secondi che hanno preceduto la loro disfatta per capire come sono stati eliminati e migliorare così l’azione successiva. Il tutto avvalorato da statistiche dettagliate. L'update aggiunge anche nuovi effetti condizionali per la Solo Mode, per aiutare a livellare i cacciatori che decideranno di affrontare da soli intere squadre di Hunter. L'aggiornamento, infine, apporta numerose migliorie ad audio, gameplay e armi, oltre a vari bug fix.

Trailer: https://youtu.be/SIzPj9vkrlw



