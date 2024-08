Crytek è entusiasta di lanciare la nuova era di Hunt con "Hunt: Showdown 1896" disponibile ora su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S!

Combatti per la sopravvivenza e il profitto in un mondo in cui l'orrore soprannaturale e il brivido della taglia regnano sovrani con un nuovissimo bioma del Colorado, Scorched Earth Event, Wild Target, armi, Hunters e altro ancora. Facendo un balzo in avanti cronologicamente e dirigendosi a ovest del bayou, Hunt: Showdown 1896 porta con sé la potenza di CRYENGINE 5.11, che fornisce una revisione molto attesa di grafica, design audio, prestazioni di rendering e altro ancora.

I giocatori saranno inoltre accolti di nuovo nel bayou dopo il lancio con le mappe originali revisionate e ripristinate con dettagli sbalorditivi.

Gli Hunters sono invitati a tuffarsi nell'azione gratuitamente su PC con uno Steam Free Weekend che si svolgerà dal 15 al 19 agosto.

Nuova Mappa Colorado: Mammon’s GulchIn Mammon's Gulch, visita 16 complessi unici sparsi tra le vette delle Montagne Rocciose e i burroni del nuovo bioma Hunt.Attraversa le città incendiate, addentrati nelle miniere, evita nuove minacce e sfrutta il terreno mentre esplori nuovi punti di osservazione strategici e tattiche.Raggiungi le alture nella lotta contro i cacciatori rivali o avventurati nelle profonde miniere di Gulch per affrontare orrori indicibili. Nuovo Wild Target: HellbornUn amalgama di fuoco e carne e una fonte di immenso calore, l'Hellborn può essere rintracciato in modo udibile ascoltando in Dark Sight.Ribollito dalle profondità di Mammon's Gulch, questo nuovo Wild Target può essere trovato in più luoghi, inseguendo la terra fino a quando non viene provocato in una risposta esplosiva.Rappresentando una minaccia completamente nuova, l'Hellborn si muove freneticamente per colpire i Cacciatori che invadono senza permesso, bruciando tutto ciò che si trova nel suo considerevole raggio d'azione.Siate avvertiti: è meglio eliminare l'Hellborn in fretta, poiché i suoi ululati furiosi attirano l'attenzione degli altri Hunters in tutto il Gulch, moltiplicando la minaccia minuto per minuto.

Scorched EarthNascosta sotto le rigogliose foreste e le vette delle colline, la Corruzione ribolle dalle miniere e dai pozzi petroliferi sotto la superficie. Sblocca di più della storia di Mammon's Gulch tramite l'evento di gioco, Scorched Earth.Dal 15 agosto al 7 ottobre, i cacciatori sono invitati ad affrontare il fuoco per guadagnare nuovi equipaggiamenti, munizioni e armi, tra cui la carabina 1865, il fucile base Infantry 73L con una variante da cecchino, le trappole per orsi come nuovo strumento e altro ancora.Stiamo anche dando il benvenuto a un sistema di sfide settimanali completamente nuovo per supportare meglio i giocatori che si uniscono all'azione a metà evento, così come un Battle Pass pieno di ricompense gratuite e premium disponibili da sbloccare.

Aggiornamenti tecnologiciGrazie all'integrazione di CRYENGINE 5.11, la nuova esperienza porterà un balzo in avanti nella fedeltà visiva, con miglioramenti nelle texture, nell'illuminazione e nell'animazione, un design audio migliorato e molto altro.I giocatori console potranno provare Hunt: Showdown 1896 con supporto nativo 4K e 60FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X, e 60FPS e 2k per Xbox Series S.