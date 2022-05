Hunt: Showdown si aggiorna alla versione 1.8.1 e introduce un nuovo sistema di quest con maggiori ricompense

Crytek espande Hunt: Showdown aggiungendo un nuovo sistema di quest con l’aggiornamento 1.8.1. I giocatori sono ora in grado di "evocare" missioni da completare una volta entrati nel bayou, con sfide che includono l'abbattimento di nemici specifici, l'uccisione di grunt, localizzare e sconfiggere boss e altro ancora. Sono presenti cinque categorie di missioni tra cui scegliere, che vanno da Semplice a Leggendaria. I giocatori possono quindi guadagnare più stelle per completare le sfide più difficili. Ogni settimana i giocatori possono guadagnare fino a 30 stelle, che offriranno una ricompensa massima di 25 Blood Bonds. Ulteriori ricompense per il completamento delle missioni includeranno oggetti di gioco come esplosivi e pistole, e le missioni disponibili cambieranno e siresetteranno ogni lunedì.

La community di Hunt: Showdown è invitata a contribuire allo sviluppo di questa nuova feature dando il proprio feedback sui canali social del gioco. I giocatori avranno anche la possibilità di vedere una loro idea per una quest entrare nel gioco. Le proposte possono essere presentate sui social media usando l'hashtag "#SuggestAQuest". Le idee proposte per le missioni saranno raccolte dal team di Hunt: Showdown, che indirrà una votazione da parte della community basandosi su una ristretta lista di idee. L'idea vincente sarà aggiunta in un futuro aggiornamento del gioco.

"Il nuovo sistema di quest fornisce ai giocatori un maggiore controllo sulle sfide di gioco che desiderano affrontare, oltre alla possibilità di guadagnare più ricompense ogni giorno", ha detto Fatih Özbayram, Senior Producer di Hunt: Showdown. "Hunt è un gioco guidato dalla community, e questo nuovo entusiasmante sistema si espanderà ed evolverà man mano che che andremo avanti, plasmato dal feedback dei giocatori. Siamo anche felici di offrire ai fan la possibilità di vedere una loro idea per una quest implementata nel gioco. La community di Hunt è piena di creatività, e non vediamo l'ora di vedere le idee che i giocatori ci proporranno!"

Per saperne di più sul nuovo sistema di quest, visitate www.huntshowdown.com. Hunt: Showdown è disponibile per PC, PlayStation 4, e Xbox One.



