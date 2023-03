Farsiders lanciato su Kickstarter

Story-driven, hack-and-slash e cyberpunk FARSIDERS dà il via al suo Kickstarter

Parti nei panni di Cassie per un viaggio nel passato e nel presente, in un mondo cyberpunk pieno di magia e misteri!

GambitGhost Studio è entusiasta di mostrare FARSIDERS, un gioco d'azione hack-and-slash basato sulle reali leggende Arturiane. Il gioco è ambientato in un mondo cyberpunk futuristico stilizzato ricco di tecnologia e magia, dove i viaggi nel tempo sono uno degli elementi fondamentali della trama. GambitGhost Studio è ora anche super entusiasta di lanciare la loro nuova campagna su Kickstarter, che partirà il 5 Aprile.

Dopo l'enorme successo al Thailand Game Show del 2022, FARSIDERS si impegna a coinvolgere la sua nuova community nel perfezionamento del gioco - il test Alpha è stato completato nel febbraio 2023. Con un feedback estremamente prezioso da parte della comunità durante l'Alpha Test, lo studio è determinato a fare il possibile per sviluppare più funzionalità e rendere l'esperienza dell'utente ancora più coinvolgente e divertente. L'obiettivo della campagna Kickstarter è quello di generare fondi extra proprio per queste caratteristiche extra, e per migliorare alcune meccaniche di gioco come animazioni e combattimenti.

I sostenitori avranno diritto a una serie di premi esclusivi e limitati, basati su un approccio graduale. Queste ricompense comprendono skin speciali e accesso anticipato, carte FARSIDERS collezionabili limitate, un'eco-coperta FARSIDERS o persino i loro personaggi non giocabili (PNG) all'interno del gioco.

La campagna Kickstarter di FARSIDERS sarà dal 5 Aprile 2023 al 5 maggio 2023. I sostenitori possono aggiungere il gioco alla loro lista dei desideri su entrambe le pagine di Kickstarter e Steam:





Kickstarter: https://bit.ly/3IHF8ZJ

"Voi, Farsiders, siete la ragione per cui siamo qui oggi. Siamo grati a tutti voi che ci avete sostenuto in questo viaggio finora e speriamo che vi unirete a noi nella nostra nuova campagna.

Grazie per essere parte della nostra comunità!

Ci vediamo dall'altra parte, Farsiders."

