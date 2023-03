Annunciati i nuovi DJI Goggles Integra e RC Motion 2

Le nuove periferiche aggiornate per DJI Avata migliorano ancora di più un'esperienza di volo già immersiva





DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia della fotografia creativa, presenta oggi DJI Goggles Integra e DJI RC Motion 2, le nuovissime periferiche per volare con DJI Avata. Grazie a schermi micro OLED di prima fascia, trasmissione video DJI O3+ a bassissima latenza e un design integrato, DJI Goggles Integra offre un'esperienza di volo integrata e ultra coinvolgente. In aggiunta a questo nuovo visore c’è anche DJI RC Motion 2, che offre una struttura ergonomica e funzionalità aggiuntive per migliorare il controllo del volo. Insieme, questi due nuovi strumenti elevano DJI Avata a un livello superiore.

"Preparati a sperimentare voli completamente nuovi con questi nostri ultimi prodotti", afferma Ferdinand Wolf, direttore creativo di DJI. "DJI Goggles Integra e DJI RC Motion 2 offrono un controllo e un comfort senza paragoni per un'esperienza di volo in prima persona ultra coinvolgente, rendendo più facile e divertente pilotare DJI Avata."

DJI Goggles Integra: leggero, confortevole e pronto a stupire

Questo visore FPV vanta un design integrato che unisce la fascia e la batteria in unica soluzione, liberando i piloti da cavi e accessori fastidiosi e consentendo loro di indossare il visore con estrema facilità. La fascia con batteria integrata è leggera, bilanciata, incredibilmente confortevole e offre un’autonomia fino a 2 ore.

Due schermi micro OLED HD a 1080p offrono colori ultra realistici, luci straordinarie e ombre dettagliate, insieme ad un’impressionante luminosità di 700 nit. Gli schermi hanno una frequenza di aggiornamento di 100 Hz e il visore dispone della certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, che garantisce un'esperienza visiva più fluida e confortevole. La tecnologia di trasmissione video DJI O3+ offre una latenza ultra bassa di 30 ms, insieme ad una trasmissione video stabile perfetta per la fotografia aerea ad alta velocità.

Il GPS integrato consente agli utenti di volare senza doversi connettere a uno smartphone.

DJI RC Motion 2: ogni volo a modo tuo

Volare e sfrecciare tra le nuvole è mai stato così facile grazie al nuovo e aggiornatissimo DJI RC Motion 2. Dotato di tecnologia di rilevamento del movimento e di un joystick aggiornato, gli utenti di tutti i livelli potranno manovrare facilmente il drone ed esplorare il cielo in un modo completamente unico. RC Motion 2 introduce un joystick e un acceleratore aggiornati insieme ad una funzione di retromarcia per supportare il volo multidirezionale, tra cui in verticale, all'indietro e laterale, rendendo la regolazione della direzione più intuitiva, così come la scelta di un luogo adatto per atterrare. Grazie ad un’accuratezza di precisione e movimenti dinamici più ricchi, chiunque potrà ora affrontare manovre di volo complesse in totale sicurezza. La rotella Fn consente agli utenti di regolare rapidamente ISO, otturatore e altri parametri della fotocamera senza dover interagire con il visore.

Quando combinato con DJI Avata e DJI Goggles Integra, i movimenti della mano dell'utente dettano la direzione di volo del drone, offrendo un'esperienza di volo coinvolgente come se ci si trovasse in cabina di pilotaggio. Con l'app DJI Fly, gli utenti potranno anche connettere DJI Goggles Integra al proprio smartphone, visualizzare simultaneamente una visuale della fotocamera in tempo reale sia sul visore che sullo smartphone, e persino condividere la propria schermata con gli amici per un'esperienza di volo davvero straordinaria e coinvolgente.

Prezzo e disponibilità

DJI Goggles Integra e DJI RC Motion 2 sono disponibili da oggi su www.dji-store.it e presso i rivenditori autorizzati in diverse configurazioni.

DJI Goggles Integra è disponibile a partire da oggi al prezzo di 669 €.

DJI RC Motion 2 è disponibile a partire da oggi al prezzo di 179 €.

DJI Avata Pro-View Combo (con DJI RC Motion 2) include DJI Goggles 2, DJI RC Motion 2 e DJI Avata ed è disponibile al prezzo di 1469 €.

Il DJI Avata Explorer Combo include DJI Goggles Integra, DJI RC Motion 2 e DJI Avata ed è disponibile per 1279 €.

