ASUS annuncia nuovi monitor della serie ProArt

ASUS annuncia ProArt Display OLED PA32DC, il primo monitor OLED al mondo



con calibrazione automatica, insieme a nuovi monitor della serie ProArt



pensati per creator e professionisti dell’immagine



I display ProArt OLED PA32DC, PA32UCR-K, PA348CGV e PA279CRV arrivano sul mercato per supportare al meglio il lavoro di ogni creatorPUNTI CHIAVE·Straordinarie esperienze OLED grazie a ProArt OLED PA32DC: pannello con strisce RGB pure, copertura DCI-P3 al 99%, colore a 10 bit, accuratezza Delta E<1, rapporto di contrasto di 1.000.000:1, tempo di risposta di appena 0,1 ms e supporto HDR10 e Hybrid Log-Gamma (HLG) per livelli ineguagliabili di luminosità, contrasto e colori·Calibrazione intuitiva e intelligente: il ProArt PA32DC vanta un colorimetro a scorrimento motorizzato, software di calibrazione ASUS ProArt e compatibilità con i principali calibratori·Qualità mini-LED ancora più evoluta con ProArt PA32UCR-K: la tecnologia di retroilluminazione mini-LED di PA32UCR-K utilizza LED più piccoli per offrire un numero di LED fino a tre volte superiore rispetto a quello di un pannello convenzionale di dimensioni simili·Praticità e versatilità in formato ultrawide: il ProArt PA348CGV offre un ampio pannello IPS da 34 pollici in formato ultrawide verificato da Calman e con un frame rate variabile di 120 Hz, per un rendering fluido in 2D e 3D·La soluzione completa per ogni creator: il ProArt PA279CRV occupa meno spazio sulla scrivania, ideale per le postazioni più compatte, senza rinunciare a prestazioni di alto livello e a un hub USB integrato· Garanzia Premium di 5 Anni: caratteristiche e performance al vertice, affidabilità garantita nel tempo su tutta la serie·Abbonamento gratuito Adobe: tre mesi di sottoscrizione ad Adobe® Creative Cloud già inclusi per un sicuro valore aggiuntoMilano, 28 marzo, 2023 – ASUS amplia significativamente la gamma di display dedicati al mondo dell’imaging annunciando la disponibilità anche per il mercato italiano dei modelli ProArt Display OLED PA32DC, PA32UCR-K, PA348CGV e PA279CRV. Si tratta di monitor professionali che offrono ognuno caratteristiche specifiche e tecnologie diverse tra loro, ma che puntano tutti all’eccellenza nella visualizzazione delle immagini, statiche o in movimento, qualificandosi come preziosi alleati di ogni workflow orientato alla produzione dei più disparati contenuti creativi, dal montaggio e editing video alla fotografia, dalla computer grafica alla progettazione.PROART DISPLAY OLED PA32DC: il top di gamma che ogni creator sognaProArt Display OLED PA32DC è il primo monitor OLED al mondo con calibrazione automatica. È dotato infatti di un colorimetro integrato, motorizzato e orientabile, per garantire una precisione del colore di assoluto livello professionale. Questo prestigioso monitor offre un’area di visualizzazione di 31,5 pollici in formato HDR 4K (3.840x2.160 pixel) e integra un pannello OLED all'avanguardia con strisce RGB pure e copertura DCI-P3 al 99% per offrire colori eccezionalmente fedeli, in grado di evidenziare in modo ancora più efficace anche i piccoli dettagli di ogni progetto creativo.La tecnologia OLED consente di ottenere un controllo ultra-preciso del colore e un livello di contrasto estremo, rendendo ogni singolo pixel una vera sorgente luminosa: miliardi di pixel auto illuminanti possono essere attivati individualmente per riprodurre immagini assolutamente vibranti, con neri incredibilmente profondi e un contrasto cromatico migliorato anche sulle immagini ad alta luminanza. Queste caratteristiche rendono il nuovo ProArt PA32DC una scelta naturale per la gestione professionale di contenuti HDR. Il monitor, infatti, è in grado di offrire immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche, anche al di là degli standard di settore per la riproduzione del colore, con una gamma cromatica da studio professionale, anche grazie a una profondità di colore a 10 bit reali che consente di visualizzare oltre 1,07 miliardi di colori.Inoltre, la certificazione VESA DisplayHDR 400 True Black e il rapporto di contrasto di 1.000.000:1 assicurano i neri più profondi e i bianchi più brillanti, consentendo al nuovo PA32DC di visualizzare con la più assoluta precisione anche i più piccoli dettagli nelle ombre e nelle alte luci, per immagini incredibilmente realistiche. Tutto questo è supportato da un tempo di risposta superveloce di soli 0,1 ms, che garantisce video o contenuti animati del tutto privi di sfocature. PA32DC supporta anche diversi formati HDR, tra cui HDR10 e Hybrid Log-Gamma (HLG) per offrire tutto il supporto necessario anche per l’uso professionale nel settore televisivo in aggiunta a livelli ineguagliabili di luminosità, contrasto e colore.Calibrazione intuitiva e intelligenteI display ProArt sono tutti pre-calibrati in fabbrica, per garantire un'accuratezza cromatica leader nel settore: nel caso del PA32DC la differenza cromatica si traduce in un eccedente valore Delta E<1. Tuttavia, per mantenere un’accuratezza di livello professionale anche a lungo termine, il nuovo ProArt Display OLED PA32DC si avvale di un colorimetro a ribalta motorizzato integrato nella parte superiore del display che si sposta in posizione quando necessario, anche quando il paraluce è montato, semplificando così la calibrazione del display ogni qual volta si renda opportuno ripetere questa operazione. Il colorimetro integrato funziona perfettamente anche con i software professionali di calibrazione hardware Calman e Light Illusion ColourSpace CMS.A calibrazione avvenuta, la tabella di look-up può essere riscritta tramite il software di calibrazione ASUS ProArt, che offre precisione nella regolazione del colore e compensazione dell'uniformità: il software scrive e salva i profili dei parametri cromatici sul chip scaler IC interno del PA32DC, anziché sul PC, consentendo agli utenti di poterlo collegare a dispositivi con sistemi operativi o applicazioni diverse senza tuttavia dover regolare le impostazioni ogni volta. I profili salvati possono anche essere facilmente attivati tramite il tasto di scelta rapida sul monitor.Impostazione uniforme della luminositàI display OLED sono dotati di un limitatore automatico della luminosità (Auto Brightness Limiter o ABL) per ottimizzare il consumo energetico, così quando si visualizza un'immagine bianca (o molto luminosa) in una particolare finestra, il display riduce automaticamente la luminosità dell'immagine all'aumentare delle dimensioni della finestra. Al contrario, la funzione Luminosità Uniforme attivabile dal menu OSD del ProArt PA32DC è particolarmente utile quando si passa da una finestra all'altra o si cambia la dimensione delle finestre con livelli di contrasto molto diversi tra loro, in quanto mantiene i livelli di luminosità costanti per una visione più coerente e confortevole.Tutto l’occorrente per flussi di lavoro efficientiPA32DC offre un ricco set di ingressi: una porta USB-C®, una DisplayPort™ 1.4 e tre porte HDMI® 2.0 per la compatibilità con ogni tipo di display e periferiche attuali o future. Dispone inoltre di un jack audio e può funzionare anche come hub USB, pronto perciò ad integrarsi perfettamente nelle configurazioni e nei flussi di lavoro esistenti.Il PA32DC può essere impiegato in qualsiasi scenario facilmente e con estrema versatilità, grazie anche a una coppia di piedini oltre che un supporto dedicato per consentire agli utenti di trovare la posizione di lavoro o di visualizzazione ottimale quando si lavora dal proprio studio o ufficio. Il supporto ergonomico in dotazione offre molteplici regolazioni, quali inclinazione, rotazione orizzontale, rotazione verticale (pivot) e altezza, mentre le clip in dotazione facilitano la gestione dei cavi, per mantenere in ordine le scrivanie e la propria area di lavoro. Non solo: la maniglia in metallo integrata, robusta ed elegante, consente anche di trasportare comodamente il PA32DC ovunque sia necessario.Il nuovo ProArt Display OLED PA32DC è stato progettato per essere impiegato in ambienti di lavoro diversi e include una palpebra avvolgente per ridurre i riflessi sullo schermo prodotti dalle fonti di luce vicine. Ciò consente agli utenti di lavorare in tutta comodità, sia in studio che direttamente onsite in ogni altra location.A riprova della sua versatilità, il nuovo PA32DC vanta un design pluripremiato, avendo ottenuto diversi riconoscimenti internazionali quali il Red Dot Award 2022 e il Japan Good Design Award 2021.PROART DISPLAY PA32UCR-K: il 4K HDR ideale per videomaker, direttori della fotografia e coloristIl ProArt Display PA32UCR-K è un monitor professionale con pannello 4K HDR da 32 pollici, progettato per i professionisti e i creativi più esigenti. La tecnologia di retroilluminazione Mini-LED utilizzata in questo monitor utilizza LED più piccoli rispetto ai pannelli tradizionali per fornire fino a tre volte il numero di LED presenti in un pannello convenzionale di dimensioni simili. Il vantaggio derivante da questa tecnologia è significativo: questi mini LED densamente compressi consentono una maggiore granularità e luminosità, mentre il controllo individuale della retroilluminazione su 576 zone garantisce una luminosità consistente ed elevata, fino a un picco di 1000 nit. I toni scuri offrono profondità e contrasto senza pari, garantendo al contempo una riproduzione accurata dei colori e dei contenuti HDR, per immagini estremante ricche e ben definite, che portano l'esperienza visiva a un livello superiore.Il valore Delta-E <1 conferma questo monitor al vertice della sua categoria, mentre l’integrazione della tecnologia Quantum Dot consente al PA32UCR-K di supportare il 99,5% dello spazio colore Adobe RGB, il 98% DCI-P3 e il 100% sRGB, 100% Rec. 709 e 89% Rec.2020, potendo contare anche sull’ottimizzazione della precisione e dell’uniformità del colore e sulla possibilità di effettuare il write-back del profilo colore a livello hardware, offerti entrambi dalla tecnologia ASUS ProArt Hardware Calibration.Completano una dotazione di livello già così elevato anche la certificazione VESA DisplayHDR 1000, Calman Ready e Light Illusion, oltre a un ampio set di uscite video (tre porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.2) e di porte USB (una porta USB-C e un hub USB standard), in aggiunta al calibratore professionale X-rite i1 Display Pro, già incluso nella confezione.PROART DISPLAY PA348CGV: il design ergonomico per una visione più ampiaASUS ProArt Display PA348CGV è un monitor da 34 pollici in formato ultrawide 21:9 e risoluzione UWQHD (3440 x 1440), pre-calibrato in fabbrica per una precisione cromatica certificata Delta E<2. PA348CGV offre una copertura colore al 98% dello standard DCI-P3 e 100% Rec. 709 con certificazione VESA DisplayHDR 400, per la visualizzazione di immagini nitide e realistiche, dai colori vividi, accurati e in grado di assicurare la corretta riproduzione di ogni singolo dettaglio, per una creatività davvero illimitata. Il pannello QHD ultra-wide del ProArt PA348CGV offre una risoluzione 2,4 volte superiore a quella di un tradizionale display Full HD, con il 35% di spazio in più sullo schermo rispetto a un monitor convenzionale Full HD di dimensioni simili, rendendo tuttavia il multitasking più agevole, confortevole e più efficiente lungo tutto il flusso di lavoro.Un ulteriore elemento degno di nota, che assicura anche maggiore versatilità d’impiego, è rappresentato dalla frequenza di aggiornamento variabile (VRR) di 120 Hz con FreeSync Premium Pro, che lo rende ideale per un più ampio ventaglio di applicazioni, offrendo ai creator un'esperienza visiva non solo confortevole ma anche un rendering fluido e veloce su ogni video o immagine in movimento.Il design ergonomico di questo monitor consente inoltre agli utenti di regolare facilmente il display per ottenere il migliore angolo di visione e il massimo comfort visivo, includendo, oltre al supporto tradizionale, anche un pratico supporto da scrivania con morsetto a C per quanti desiderano ottimizzare la propria postazione di lavoro e liberare ancora più spazio sulla propria scrivania.Lato connettività, il nuovo PA348CGV è davvero completo: una DisplayPort standard, due porte HDMI e una USB-C, che supporta segnale video DisplayPort, trasferimento dati e anche power delivery da 90W. In più anche un jack audio da 3.5 mm ed un hub USB, tutto per rendere il display ancora più versatile ed efficiente.PROART DISPLAY : il monitor ideale per tutti i creativi che usano un laptopIl nuovo ASUS ProArt Display PA279CRV, grazie alle sue dimensioni più “contenute”, è il monitor ideale per tutti i creativi che sono soliti utilizzare un MacBook o un notebook Windows ma che desiderano un monitor esterno per lavorare più comodamente. PA279CRV monta un pannello da 27 pollici IPS 4K UHD in formato 16:9 con ampi angoli di visione di 178° e offre una gamma cromatica DCI-P3 del 99% e Adobe RGB del 99%. Il pannello 4K UHD (3840 x 2160) offre una densità di pixel quattro volte superiore e uno spazio sullo schermo tre volte maggiore rispetto ai display FHD di dimensioni analoghe, con il risultato di immagini più nitide e con maggiori livelli di dettaglio. In aggiunta alla certificazione VESA DisplayHDR 400 con supporto dello standard HDR10, il pannello è Calman Verified e pre-calibrato in fabbrica per una eccellente accuratezza nella resa del colore, con un Delta E<2.Anche in questo caso particolare attenzione è stata dedicata al design: per un comfort di utilizzo il ProArt Display PA279CRV integra una base salvaspazio più piccola del 33% con un profilo più sottile del 30%, che misura solo 8 mm nel punto più sottile. Al pari degli altri modelli della famiglia ProArt, il nuovo PA279CRV si trova perfettamente a suo agio in uno studio professionale così come in qualsiasi spazio abitativo, con un'eleganza sobria che deriva dall'attenzione senza compromessi per i dettagli. Ricchissime anche le opzioni di connettività, tra cui una porta HDMI, una DisplayPort (con supporto daisy-chain per collegare in cascata più display da un’unica sorgente video ed ottimizzare la produttività), una USB Type-A, una porta USB-C multifunzione (per trasferimenti dati superveloci, connettività DisplayPort e alimentazione a 96 watt per ricaricare laptop e altri dispositivi, tutto tramite un unico cavo) e una porta aggiuntiva USB-C downstream per la compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi, oltre a una porta passthrough per le cuffie.Ad affiancare il PA279CRV ci saranno a breve anche altri due modelli: il PA248CRV e il PA329CRV, rispettivamente da 24 pollici e 32 pollici. Tutti e tre i monitor hanno una spiccata vocazione green, essendo tutti realizzati con l'85% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e dotati di un imballaggio in carta per aderire alle più rigide certificazioni di sostenibilità ambientale a livello globale.Calibrazione intuitiva e intelligente Calman VerifiedOgni display ProArt viene sottoposto a rigorosi e meticolosi test per garantire la più fedele resa del colore e la sua più omogenea graduazione. Il cliente professionista ha la certezza di avere una riproduzione accurata e fedele delle immagini e dei colori, per poter sviluppare e riprodurre al meglio i propri contenuti. Tutti i pannelli più recenti sono Calman Verified e sottoposti alla pre-calibrazione in fabbrica, per garantire sin da subito a ogni professionista o creator la più elevata qualità visiva, con una devianza del colore da leader di settore, fino ad un valore Delta E<1 come nel caso del ProArt Display OLED PA32DC.Ancora più valore con Adobe Creative CloudDal 2021, ASUS collabora con Adobe per offrire ai creator la rinomata suite di applicazioni e servizi Creative Cloud in abbinamento a ogni acquisto di un prodotto idoneo, monitor e schede madri ProArt inclusi. ASUS è lieta di annunciare che il programma bundle Adobe Creative Cloud è stato esteso fino al 31 Agosto 2023, prevedendo l’offerta fino a tre mesi di abbonamento gratuito, per un controvalore di 238,47 dollari. Il bundle offre l'accesso a oltre 20 applicazioni, tra cui Photoshop, Premiere Pro e After Effects, in aggiunta a 100 GB di spazio di archiviazione cloud. L'abbonamento a Creative Cloud può essere richiesto da un account nuovo o esistente e può essere riscattato tramite il sito di registrazione.Tutti i dettagli della promozione sono disponibili alla pagina del programma bundle Adobe Creative Cloud:www.asus.com/it/content/asus-offers-adobe-creative-cloud.Monitor ProArt: una scelta affidabile, al vertice della categoria. Garantita nel tempoOgni creator, amatoriale o professionale, sa quanto sia importante nel proprio lavoro contare su prodotti di qualità, affidabili nel tempo. Con l’ulteriore ampliamento dell’offerta ProArt, ASUS si conferma come partner di elezione per ognuno di loro non solo rinnovando il proprio impegno nella proposta di prodotti premium e adatti a ogni esigenza, ma anche garantendo soluzioni su cui poter contare a lungo. I monitor annunciati oggi si aggiungono così alla gamma, già ampia, dei prodotti ProArt eleggibili per il programma Garanzia Premium di 5 Anni, che include schede madri e display ProArt delle diverse serie. Quanti acquistano e registrano un monitor o una motherboard della serie ProArt beneficeranno dunque di una garanzia particolarmente estesa, un’ulteriore rassicurazione nel proprio lavoro … e un motivo in più per scegliere un prodotto della serie ProArt!Tutti i dettagli della promozione sono disponibili alla pagina del programma bundle Adobe Creative Cloud:www.asus.com/it/events/infoM/activity_proart5years.Disponibilità e prezziI monitor ProArt OLED PA32DC, PA32UCR-K e PA348CGV sono già disponibili sull’eShop ASUS e presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS al prezzo suggerito al pubblico rispettivamente di 3.999,00 €, 1.259,00 € e 879,00 € IVA inclusa. Il modello ProArt Display PA279CRV sarà invece disponibile a breve al prezzo suggerito al pubblico di 599,00 € IVA inclusa.

