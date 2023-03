Il fenomeno Super Mario

L’EVOLUZIONE DI UN KOLOSSAL FONOMENO SUPER MARIO DALLA CONSOLE AL GRANDE SCHERMO



Super Mario Odyssey: da misteriose rovine a città al neon, ogni Regno è pieno di segreti da scoprire. Le nuove abilità di Mario gli permettono di catturare e controllare i nemici, gli oggetti e anche i dinosauri!

New Super Mario Bros. U Deluxe: fino a quattro giocatori possono correre, saltare e farsi strada attraverso 164 percorsi, scegliendo tra Mario, Luigi, Toad, Toadette e Nabbit.

Super Mario Maker 2: due giocatori possono creare percorsi di Super Mario simultaneamente in piena libertà. Più di 20 milioni di livelli sono disponibili per i possessori di Nintendo Switch Online.

L’idraulico più famoso al mondo sta per approdare nelle sale dei cinema per vivere un’avventura nel Regno dei Funghi che trae ispirazione dalla saga di videogiochi più conosciuta di sempre. Il personaggio più iconico di Nintendo è pronto per fare il suo ingresso in scena portando dal piccolo al grande schermo i momenti più esilaranti e memorabili che hanno segnato la storia dell’universo videoludicoIl primo videogioco di Super Mario è stato lanciato in Giappone il 13 settembre 1985 e in più di 35 anni non ha mai smesso di regalare emozioni. Uscito per la prima volta su Nintendo Entertainment System - la console domestica che salvò l’industria del videogioco originariamente conosciuta come Famicom (Family Computer) – Super Mario Bros. nasce con una impostazione a scorrimento orizzontale che permette di correre, saltare ed esplorare il Regno dei Funghi da destra a sinistra utilizzando una fitta rete di tubi verdi. L’iconico idraulico con i baffoni nel tempo è apparso sia come protagonista sia come comparsa in centinaia di videogame e non solo. Cartoni animati, fumetti, parchi a tema e innumerevoli gadget sono solo alcune delle forme che ha assunto il più iconico dei personaggi Nintendo, ora in arrivo anche al cinema con Super Mario Bros., Il Film.Ideato da Shigeru Miyamoto, Mario è un personaggio comparso originariamente come carpentiere nel videogame arcade Donkey Kong del 1981, gioco a piattaforme che in quegli anni conquistò le sale giochi al punto da meritarsi svariati sequel e spin-off. Tra questi ci fu anche Mario Bros., il videogioco arcade uscito nel 1983 che ha introdotto il personaggio di Luigi e che ha dato il via alla nascita del franchise di videogiochi più venduto di tutti i tempi. Dal 1985 a oggi, la serie di Mario, ufficialmente diventato un idraulico, ha subito una notevole evoluzione fortemente condizionata dal debutto in 3D di Super Mario 64, seguito qualche anno dopo da Super Mario Sunshine, due fra i capitoli più amati della saga. La trasformazione non fu però solo grafica, le stesse meccaniche di gioco subirono un’evoluzione, sovrapponendo all’iconica impostazione a piattaforme delle sfumature puzzle, combattimenti più dinamici e svariati elementi che hanno portato la serie di Mario a esplorare senza timore generi e stili differenti.Lo conferma Super Mario Kart, il frenetico videogioco di corse su due e quattro ruote firmato Nintendo e lo ribadiscono gli svariati titoli sportivi che vedono protagonisti Mario e i suoi amici. Negli anni, infatti, tantissimi personaggi secondari hanno affiancato l’idraulico saltellante riuscendo addirittura a conquistare interi videogiochi a loro dedicati. Dalla principessa Peach con il suo ombrello a Toad e i suoi diorami, dal cucciolo di dinosauro Yoshi alla nemesi di Mario: Wario, innumerevoli sono le avventure e gli spunti che hanno accompagnato generazioni di videogiocatori e hanno ispirato il nuovo film in arrivo nelle sale il 5 aprile.Di generazione in generazione, Super Mario ha lasciato il segno su ogni console di gioco Nintendo, arrivando addirittura a conquistare nel 2016 gli smartphone di tutto il mondo con Super Mario Run e dominando le vendite su Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe: il gioco più venduto nella storia di Nintendo con oltre 52 milioni di copie. La stessa console ibrida conta all’attivo alcuni tra i titoli di Mario più amati della famiglia Nintendo Switch:Gli innumerevoli episodi condivisi in più di 35 anni di attività e i grandi traguardi raggiunti da quello che è universalmente riconosciuto come uno dei personaggi più rappresentativi del mondo videoludico, hanno reso Super Mario l’icona pop che ha ispirato uno dei film più attesi del 2023: per vivere al meglio l’esperienza cinematografica in arrivo, Nintendo Switch offre la possibilità di giocare ad alcuni dei titoli di Super Mario più datati grazie alla libreria digitale presente nel pacchetto Nintendo Switch Online che include un catalogo crescente di classici per Nintendo 64 e per Game Boy Advance.

Altre News per: fenomenosupermario